Aralarındaki 47 yıllık yaş farkı olay olmuştu! “Cinsel hayatımız harika” demişti... Şimdi ise çok pişman

İnternet aracılığıyla tanıştığı 37 yaşındaki kocası Muhammed İbrahim’den boşanmaya karar verdiğini dile getiren Jones sosyal medyadan isyan etti. Kendisinden kaçta küçük eşiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bir anda popüler olmaya başaran 84 yaşındaki Iris Jones katıldığı televizyon programında ve sosyal medya hesabında sık sık Muhammed ile aralarında tutkulu bir aşk olduğunu ve cinsel hayatlarının harika olduğunu savunuyordu. Jones sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtığını söyledi.

İLK BULUŞMADA DAHİ PARA VERMİŞ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ilişkilerinin arkasındaki gerçeği açıklamak istediğini söyleyen Jones, “2019 yılında Kahire’ye gittim ve onunla tanıştım. Bana kredi kartı borcu olduğunu söyleyince onun borçlarını ödedim. Çocuklarım ona para vermememi söyledi ama bir sonraki ziyaretimde 15 bin sterlin (yaklaşık 505 bin 468 TL) verdim. Sürekli olarak benim kartımdan lüks harcamalar yapıyorduk. Üçüncü seyahatimde onunla evlendim ve insanlara masrafları paylaştığımızı söylerdim ama sadece benim paramı kullanıyorduk” dedi.

OĞULLARI UYARMIŞ

Yıllar öncesinde oğullarının kendisini uyardığını dile getiren Jones, “Benden hep para istiyordu. Ben para vermeyince kavgalar arttı. Vaziyetimi değiştirip paramı ona bırakmamı istedi. Beni oturma izni ve vize için kullandı. Aldığım en zor karardı ve Muhammed'e olan sevgim çok gerçekti fakat kalbim yerine aklımı dinledim” diye konuştu.