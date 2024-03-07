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    4. Aralarındaki yaş farkı gündem yarattı! 29 yıllık yaş farkını 'Ödül eşiyim' diyerek savundu... Yorumların arkası kesilmedi

    Aralarındaki yaş farkı gündem yarattı! 29 yıllık yaş farkını 'Ödül eşiyim' diyerek savundu... Yorumların arkası kesilmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.03.2024 11:04
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    TikTok'ta 'alyssa.seremet' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kocasıyla aralarındaki 29 yıllık yaş farkını savunduğu gönderisiyle gündem oldu. İki çocuk annesi ve kocası Mark'ın ergenlik çağındaki kızının üvey annesi olan Alyssa Seremet, kendisini 'Ödül eşiyim' diyerek açıklamayı tercih etti. Genç kadının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami bölgesinde eşi Matt ve çocuklarıyla birlikte devasa bir malikanede yaşayan Alyssa Seremet, henüz 24 yaşındayken şu anki kocasıyla tanıştığını söyledi. Evlenmeden öncesinde maddi açıdan zorluklar geçtiğini itiraf eden Seremet, insanların onun bir eskort olduğunu varsaydığını ancak başkalarının düşüncelerinin kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Alyssa ve Mark restoranda birlikte yemek yedikleri bir anda çekilen görüntülerini paylaştı. Genç kadın paylaşımına, "Randevu gecemiz olduğunda muhtemelen benim eskort olduğumu düşünüyorlar" notunu ekledi.

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    TikTok klibi, yalnızca 15 saat içinde hızla 239.300 görüntüleme toplayarak pek çok kişinin ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları Alyssa'nın klibi karşısında ikiye bölündü; bazıları evliliklerini "tuhaf" bulurken, diğerleri yorumlarda çifte iltifat etmeye istekliydi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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