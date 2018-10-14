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Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 13:48 | Son Güncelleme

Dünyanın 88 ülkesinden yarışmaya katılan güzeller, 3 Kasım'da düzenlenecek yarışmada Yeryüzü Güzeli seçilmek için mücadele edecek.

Bu yılki teması 'Plastiksiz bir dünya' olarak belirlenen yarışmaya katılan güzeller bugün düzenlenen bir toplantıyla basına tanıtıldı.

Güzeller birincilik için mücadele edecek

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İşte Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) yarışmasında taç giymek için mücadele eden güzeller.
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Anahtar Kelimeler:
Yeryüzü Güzeli güzellik yarışması

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