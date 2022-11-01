Aralıklı oruç diyeti saatleri nedir? Aralıklı oruç diyetinde kaç saat aç kalınır, kaç saat yemek yenir?

Dünya genelinde tercih edilen diyet trendleri arasında gösterilen aralıklı oruç diyeti ile fazla kilolarınızdan kurtulabilir, yaşam tarzınızı değiştirebilirsiniz. Yapılan araştırmalar sonucunda bu diyetin vücut ve beyin üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu gözler önüne sermiştir. Aralıklı oruç diyetinde düzenli şekilde her gün aynı saatte yemek yemek alışkanlık hâline getirilir. Diyette gün içinde 4, 6 ya da 8 saat kadar tokluk yaşanır ve kalan saatlerde aç kalmak gerekir. Ancak aralıklı oruç diyetini yapmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı, belirlediğiniz listeyi uygulamaya başlamadan önce mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.

Aralıklı oruç diyetinde beslenme saatleri kahvaltı ve akşam yemeğinden oluşan iki ana öğündür. Aralıklı oruç diyetinde temel unsur 16 saat boyunca yemek yemeden durmak ve sadece 8 saatlik zaman diliminde yemek tüketmektir. 16 saatlik açlığın içine uyku saatlerinizde girer. 8 saatlik yemek yenilen zamanda yüksek kalorili, yüksek karbonhidrat içeren yiyecekler, şekerli ve yağlı gıdalar ve özellikle işlenmiş paketli gıdalar tüketilmemelidir. Ayrıca aralıklı oruç diyetinde alkollü ve asitli içecekler de tüketilmez.

Sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinde dilediğiniz besinleri tüketebilirsiniz. Aralıklı oruç diyetinde hazır gıdalardan uzak durmanız gerekir. Yüksek karbonhidrat değeri olan ve yapay şeker içeren besinler de tüketilmemelidir. Aralıklı oruç diyetine başlanmadan önce mutlaka bir uzaman danışmalı, diyetin sizin için uygun olup olmadığına doktorunuzla karar vermelisiniz. Aralıklı oruç diyetinin bir diyetisyen kontrolünde yapılması olası sağlık riskleri ile karşılaşmanıza engel olur. Aralıklı oruç diyeti kilo vermeye yardımcı olurken sağlıklı bir yaşam için atılan önemli bir adımdır.

Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Aralıklı oruç diyetinde beslenme saatleri arasında kalan zaman diliminde asitli ve alkollü içecekler dışında içeceği tüketebilirsiniz. İlk öğün sonrası 8 saat kadar yemek yiyemezsiniz ancak şekersiz sıvı tüketebilirsiniz. Sabah ve akşam öğünü arasında açlık kontrolü yapmakta zorlanan kişiler ara öğünler de alabilir. Akşam öğününden sonra yine sıvı tüketilebilir. Bir sonraki sabah öğününe kadar ise yine katı gıda tüketilmez. 16 saat aç kaldığınız süreye uyku saatleri de dâhil edilir.

Aralıklı oruç diyeti ile kilo veren kişiler genellikle diyet saatlerini birebir uygular. 16:8 olarak ilerleyen aralıklı oruç diyetinde ilk öğün ve ikinci öğün arasında 8 saat olması gerekir. Son öğün ile ertesi günün ilk öğünü arasında uyku saatleri de dâhil olmak üzere 16 saat olmalıdır. Akşam öğünü en geç saat 20.00 itibarıyla tamamlanmış olmalıdır. Aralıklı oruç diyetinde sabah kahvaltısı saat 10.00’da yapıldıysa akşam yemeği saat 18.00’de yapılmalıdır. Ara öğün ise kişinin isteğine bağlıdır.

Aralıklı oruç diyetinde en sık 16:8 kuralı uygulanır. Bunun yanı sıra 5:2 aralıklı oruç diyeti de kullanılabilir. 5:2 aralıklı oruç diyetinde haftanın 5 günü normal bir şekilde beslenilir ve kalan 2 günde günlük kalori alımı 500 kaloriye düşürülür. 5:2 diyeti de yine 16:8 kuralında olduğu gibi 16 saat boyunca yemek yenmez ve 8 saat arasında 500 kalori alınır.

Aralıklı oruç diyeti haftada kaç gün yapılır?

Aralıklı oruç diyeti kişinin isteğine bağlı olarak birkaç gün de yapılabilir. 1 hafta, 1 ay ve hatta tüm yıl da yapılabilir. Bu beslenme şekli isteğe göre haftada 2 kere uygulanabileceği gibi ayda 1 kere ya da 1 hafta boyunca düzenli olarak da yapılabilir. Yaşam şeklinde ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler yapmak isteyen kişiler tarafından yıl içinde düzenli ya da belli aralıklarla uygulanır. 1 ay ve daha uzun süreli aralıklı oruç diyeti yapılmak isteniyorsa doktora başvurulmalıdır.

Aralıklı oruç diyetinde kaç öğün yemek yenir?

Aralıklı oruç 24 saat içerisinde kahvaltı ve akşam yemeğini içeren 2 öğünden oluşur. 16:8 kuralında 16 saat yemek yemeden ve sonrasında tekrar 8 saat yemek yemeden zaman geçirilir. 16 saatlik açlığın içine uyku saatleri de dahil edilerek hesaplama yapılır. Diyette sabah ve akşam öğünleri arasında geçen 8 saat boyunca katı gıdalara yer verilmez ancak, su, şekersiz kahve, çay gibi kalorisiz sıvılar tüketilebilir. Diyetteki en önemli uygulama yeterli sıvı alımıdır. Uygulama öncesi mutlaka bir uzman ile görüşüp sağlık kontrollerinden geçmelisiniz.

Aralıklı oruçla ne kadar sürede kilo verilir?

Aralıklı oruç diyeti ile 3 haftada 15 kilo kadar zayıflamak hayal değildir. Kuralları biraz zorlayıcı olsa da doğru bir şekilde uyguladığınız zaman formunuzu korumaya yardımcı olan bu diyet sayesinde sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. 16 saat ve 8 saatten oluşan açlık süreçleri sonunda vücudun kendi kendini iyileştirmesini ve kalori yakmasını sağlayabilirsiniz. Diyete başlamadan önce bir uzman kontrolünden geçmeli, doktorunuzun önerilerine göre hareket etmelisiniz. Peki, aralıklı oruç diyeti ile 1 ayda kaç kilo verilir?

Aralıklı oruç diyetinin kurallarına ve beslenme tarzına tam olarak uyduğunuz zaman aralıklı oruçla birlikte bir ayda 7 kiloya kadar verebilirsiniz.