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A vitamini besinleri: A vitamini nelerde var?

28.10.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitaminler, vücutta düzenleyici görevi üstlenen önemli sağlık destekleyicileridir. Bu sebeple besinlerle birlikte vücuda düzenli olarak yeterli miktarda alınması gerekir. Vitaminler içinde A vitamini, yağda çözünen bir vitamin çeşididir. A vitamini vücut sağlığında önemli roller üstlenir. Sağlıklı kemik gelişiminden bağışıklık sisteminin korunmasına etkileri fazla olan A vitamini çeşitli besinler aracılığı ile alınabilir. A vitamini nelerde var?

A vitamini besinleri: A vitamini nelerde var?

İçindekiler

  • A vitamini nedir?
  • A vitamini ne işe yarar?
  • A vitamini nelerde var?
  • A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

İnsan sağlığı açısından önemli roller üstlenen A vitamini diğer yağda çözünen vitaminler gibi vücutta depolanabilir. Vücutta A vitamini eksikliğinin suda çözünen vitaminlere oranla daha az oldu söylenebilir. Uzun süreler A vitamininden fakir diyetler uygulamak risk oluşturabilir. A vitamini içeren besinler daha az tüketilirse çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda sağlığın korunabilmesi için A vitamini, besinler yoluyla alınmalıdır. Ayrıca vitamin takviyeleri sayesinde A vitamini vücuda alınabilir ve normal düzeylere ulaştırılabilir. Bunun için mutlaka bir doktor kontrolünden geçmek gerekir.

A vitamini nedir?

A vitamini yağda çözündüğü ve karaciğerde depolanabildiği için eksikliği daha az yaşanır. Renksiz ve uzun zincirli yapıya sahip olan A vitamininde beş adet çift bağ bulunur. Ayrıca retinol olarak da adlandırılır. A vitamini, çift bağlara sahip olması sebebi ile farklı izomerik formlara sahiptir. Tatlı su balıklarında A1 ve memeliler ile tuzlu suda yaşayan balıklarda bulunan A2 formu doğada en yaygın olan A vitaminleridir. Büyüme, gelişme, gebelik, emzirme ve çeşitli hastalıklarda A vitaminine olan ihtiyaç değişiklik gösterir.

A vitamini ne işe yarar?

A vitamini vücutta sayısız görev üstlenir. Özellikle göz sağlığı üzerindeki olumlu etkileri sayesinden geçmişten itibaren halk arasında göz doktoru olarak bilinir. A vitamini faydaları saymakla bitmez. A vitamininin bilinen en yaygın olumlu etkileri ve A vitamini faydaları şu şekildedir:

  • Gece körlüğünden ve yaşlanmaya bağlı görme sorunlarından korur.
  • A vitamini göze çarpan ışığı bir elektrik sinyaline dönüştürür ve beyne iletilmesinde görevlidir.
  • Bağışıklık sistemini destekler, güçlü tutulması için A vitamini alımına özen gösterilmelidir.
  • Kanserden korumaya yardımcı olur.
  • A vitamini, C ve E vitamini ile birlikte antioksidan etkisi oluşturur.
  • Hücrelerdeki kanserleşme riskini azaltır ve kanser hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.
  • Cilt hastalıklarını önlemede destekleyicidir.
  • A vitamini epitel doku sağlığının korunmasında görevlidir.
  • Ciltteki kuruluğun önlenmesi ve akne oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.
  • Dengeli beslenme ile yeterli düzeyde A vitamini alınırsa cilt hastalıklarından korunmak mümkündür.
  • Kemiklerin sağlıklı gelişimi için sağlam ve sağlıklı yapısının korunması gerekir, A vitamini de kemik sağlığının iyileştirilmesine destek verir.
  • Kalsiyum ve D vitaminine ek alınan A vitamini özellikle kemik kırıklarına yatkınlığı önemli ölçüde azaltır.
  • Üreme sağlığını olumlu etkiler.
  • Kadın ve erkeklerde sağlıklı üreme hücrelerinin üretilmesi için A vitamine ihtiyaç vardır.
  • Gebelik sürecinde embriyonun sağlıklı olarak bölünmesi ve büyüyüp gelişmesi için A vitamini yeterli düzeyde alınması gerekir.
  • Görme yeteneğinin korunmasında etkilidir.
  • A vitamini sağlıklı bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmaz destekleyicisidir.

Vitamin eksikliğinin gidermek önemlidir ancak doktor önerisi olmadan gereksiz vitamin takviyeleri kullanılmamalıdır. Aksi takdirde ciddi zararlar ile karşılaşılabileceği unutulmamalıdır. Peki, A vitamini hangi besinlerde bulunur?

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A vitamini nelerde var?

A vitamini hayvansal ve bitkisel kaynaklı çok sayıda besinde çeşitli miktarlarda yer alır. Tahıl gevreği, ekmek, kırmızı ve beyaz et önemli A vitamini kaynakları arasında ilk sıralarda yer alır. Sakatatlar, balık ve deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, özellikle turuncu ve sarı renkli meyve ve sebzeler A vitamini açısından zengin besinlerdir. A vitamini açısından en zengin besinleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Havuç
  • Domates
  • Yeşil biber
  • Kırmızı biber
  • Ispanak
  • Brokoli
  • Kavun
  • Mango
  • Balık yağı
  • Karaciğer
  • Süt
  • Peynir.
  • Tahıllar
  • Kırmızı et
  • Beyaz et
  • Sakatat
  • Balık
  • Deniz ürünleri
  • Turunçgiller

A vitaminini birçok besin grubunda görmek mümkündür. Günlük A vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olacak besinler sayesinde vücudunuzda A vitamini eksikliği sorunu yaşamazsınız. Diyetinizde A vitamininden zengin besinler tüketerek göz sağlığı, bağışıklık sistemi, cilt ve eklem sağlığınızı koruyabilirsiniz. Süt, tereyağ, yumurta sarısı, balkabağı, tatlı patates, lahana, havuç, ıspanak, yulaf ezmesi, domates, yeşil bezelye gibi A vitamini besinleri vücudun ihtiyacı olan miktarlarda tüketilmelidir.

A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

A vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Gece körlüğü, ciltte ve saçta kuruluk, akne ve çeşitli cilt sorunları, gözlerin beyaz kısmında leke, kemik ve eklem hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi çeşitli sorunlar yaşanabilir. A vitamini karaciğerde depolandığı için eksikliği nadir olarak görülür. Ancak yeme bozukluğu ve karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde A vitamini eksikliği görülebilir. A vitamini eksikliği belirtileri ilk zamanlarda görülmez ancak uzun süreli dengesiz beslenme ve vitamin emiliminin yeterli olarak yapılmaması A vitamini eksikliği belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. A vitamini eksikliği belirtileri genel olarak şu şekildedir:

  • Gece körlüğü
  • Görme bozukluğu
  • Saçlarda ve ciltte kuruluk
  • Akne gibi cilt problemleri

Eğer bu belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa sürede mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidip doktora başvurmanız gerekir. Bu belirtilerden en az birisini taşıyorsanız doğru bir tedavi ve uygulama için doktor kontrolüne girmeniz gerekir. Doktor önerisi olmadan herhangi bir takviye ya da beslenme şekli almayın.

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