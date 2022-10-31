D vitamini nelerde var? D vitamini besinleri

D vitamini vücutta yeterli oranda depolandığında kalsiyum emilimini artar ve kemikler güçlenir. Cilt hastalıklarının da önüne geçen D vitamini sinir sistemini de dengede tutar. En büyük ve en doğal D vitamini kaynağı ise güneştir. Yazın güneş ışığından bolca yararlanabilirken, kış aylarında bu oran azalır. D vitamini içeren besinler bu konuda bize destek olur. D vitamini eksikliği yaşıyorsanız hayvansal gıdalar, D vitamini içeren meyveler ve sebzelerden yardım alabileceğiniz gibi süt ve süt ürünlerinden de yararlanabilirsiniz. D vitamini eksikliğinizi tespit etmek ve vücudunuza ne kadar D vitamini almanız gerektiğini belirlemek için bir uzmandan yardım almalısınız.
D vitamini takviyesi alabileceğiniz besinler sayesinde özellikle kış aylarında eksilen D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. D vitamini alabileceğiniz besinlerin başında süt, ayran, kefir, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri gelir. Balık yağı, somon, ton balığı gibi balık türleri, mantar, maydanoz, ısırgan otu, tatlı patates gibi sebzeler ve yumurta sarısı başlıca D vitamini besinleri arasında sıralanabilir. Peki, D vitamini hangi besinler bulunur?
Doğal yapısında D vitamini olan besinler oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla doğal D vitamini kaynağı olan besinlerden yardım alınabilir. Bir uzman ile görüştükten sonra vücudunuz ihtiyacına göre D vitamin takviyesi de gerekebilir. D vitamini içeren sebzeler, meyveler, hayvansal gıdalar:
D vitamini içeren bitkisel kaynaklar yani meyve ve sebzeler oldukça sınırlıdır. D vitamini içeren sebzeler brokoli ve havuçtur. D vitamini içeren meyveler arasında da elma ve muz vardır. Bunun yanı sıra badem, tam tahıllı ekmek ve mercimekte de az da olsa D vitamini bulunur.
Düzenli olarak güneş ışığından yararlanamayan çoğu insan D vitamini eksikliği yaşayabilir. Bu sebeple D vitamini içeren multivitaminler ile kemik sağlığını desteklemek faydalı olur. D vitamini ampul formunda ya da damla şeklinde günlük belli dozlarda kullanılabilir. Hangisinin daha uygun olduğuna ihtiyaçlarınız doğrultusunda doktorunuz karar verecektir. Önerilen günlük D vitamini ihtiyaçları yaş aralıklarına göre değişir. Genel olarak D vitamini ihtiyacı şu şekildedir:
İleri yaştaki kişiler genellikle D vitamini eksikliği sorunu yaşar. Bunun sebepleri arasında güneşte zaman geçirme olasılıklarının daha düşük olması ve besinlerden de yeterli D vitamini alamamalarıdır. Böyle durumlarda doktor tarafından D vitamini damla ile takviye yapılır.
D vitamini eksikliğine bağlı olarak kemikler, yumuşak, ince ve kırılgan hâle gelebilir. Yetersiz D vitamini osteoporoz ve bazı kanser türlerine sebep olabilir. Güneş ışığından ve bazı besin kaynaklarından D vitamini sağlanamıyorsa, D vitamini takviyesi ihtiyacı ortaya çıkar. Doktor tarafından önerilen D vitamini takviyeleri yağ içeren bir besinle birlikte alındığında daha iyi emilim sağlar. D vitamini eksikliği genel manada şu sorunların yaşanmasına neden olur:
D vitamini eksikliği olduğunu düşünüyorsanız ya da D vitamini eksikliği belirtilerine sahipseniz mutlaka doktora danışmanız gerekir.