Kilo vermeye yardımcı yağ yakan besinler! En hızlı yağ yakıcı yiyecekler nelerdir?

Birçok kişi fazla kilolarından şikâyetçi olabilir. Fazla kilolar çok sık yemek yemekten, düzensiz beslenmekten, bazı hastalıklardan ya da hormonal bozukluklardan kaynaklanabilir. Kilo almanızın kaynağını doğru bir şekilde tespit ettikten sonra yapacağınız diyetler ve beslenme şekilleri, düzenli ve kalıcı bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Neden kilo aldığınızla ilgili ve kilo probleminizin kaynağını tespit etmek için mutlaka doktor kontrolüne gitmeniz gerekir. Uzman kontrolü dışında yapacağınız herhangi bir diyet ya da beslenme tarzı kalıcı olmamakla birlikte sağlığınızı kötü etkileyebilir.

Doktor kontrolünde yapacağınız diyet programları ve düzenli egzersizler sayesinde sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Kilo verme hızınızı arttırmak ve kilo vermenizi kolaylaştırması için diyet listesine yağ yakımını hızlandırıcı besinler ekleyebilirsiniz. Diyetinize herhangi bir besin eklerken ya da çıkarırken mutlaka doktorunuzun önerilerine dikkate almalısınız.

Yağ yakan yiyecekler ve içecekler nelerdir?

Verdiğiniz kiloların kalıcı olması için kalori açığı oluşturmak ve vücudunuzun yağ oranını azaltmanız gerekir. Bu durumu sağlamanın en iyi yolu yağ yakmaktır. Kilo vermeye yardımcı yağ yakan besinler, yağ yakımınızı hızlandırır ve böylece daha hızlı kilo verebilirsiniz. Herkesin bünyesi birbirinden farklı olduğu için bu besinlerden vücudunuzun ihtiyacı olan miktarda tüketmeniz gerekir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve fazla kilolarınız sebebiyle olası hastalıkların önüne geçebilmek için doktorunuzun yönetiminde vücudunuzun ihtiyacı olan miktarda yumurta, somon, avokado, Hindistan cevizi yağı, kuru yemiş, çay ve kahve gibi metabolizmayı hızlandıran besinler tüketebilirsiniz.

Yağ yakıcı besinler sayesinde kilo yakımını hızlandırabilirsiniz. Kilo probleminizi kısa sürede sağlıklı bir şekilde çözmenize destek veren diyet listelerinde yer verebileceğiniz yağ yakın besinler ile beslenerek süreci daha da hızlandırabilirsiniz. Çeşitli yiyecekler ve içecekler bu süreçte en büyük destekleyicilerinizden biri olabilir. Yağ yakımına yardımcı olacak tüm gıda maddeleri kendi içinde kategorilere ayrılır. Yağ yakıcı besinler tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri bir uzmandan sizin için en uygun olan miktarları öğrenmektir. Yumurta, somon, avokado, Hindistan Cevizi Yağı, kuru yemişler bu besinler içinde ilk sırada yer alır.

Yağ yakan yiyecekler

Günlük yaşamımızda sıklıkla tükettiğimiz birçok besin sağlıklı bir şekilde kilo vermemize de yardımcı olur. Önemli olan bu besinleri doğru zamanda ve doğru miktarlarda tüketmektir. Doğru miktarda ve doğru zamanda tükettiğinizde yağ yakan yiyeceklerden bazıları:

Süt ve süt ürünleri

Lifli tahıllar

Keten tohumu

Elma, armut, vişne gibi meyveler

Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler

Bu yiyecekler yağ yakımınızı hızlandırabilir. Ancak bu tarz yiyecekleri tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Eğer bu yiyeceklerden herhangi birisine alerjiniz veya intoleransınız varsa tüketmemeniz gerekir. Daha hızlı yağ yakan yiyecekler bazı yiyecekler uygun miktarlarda kullanıldığında metabolizmayı hızlandırır ve daha fazla yağ yakılmasını sağlar. En hızlı yağ yakıcı yiyecekler içinde sıralayabileceğimiz besinler:

Tarçın

Zencefil

Yeşil yapraklı sebzeler (özellikle lahana)

Bu besinler yağ yakıcı yiyecekler içinde ilk sıralarda yer alır. Bu saydığımız yiyecekler dışında yağ yakan şeyler esmer pirinç, sarımsak, soğan, acı biber, zerdeçal, zeytinyağı gibi metabolizma çalışma hızını arttıran şeylerdir. Bu besinleri doğru miktarlarda ve doğra saatlerde tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırır. Yağ yakan şeyler genellikle içecek ve yiyeceklerin içine belli miktarlarda katılır.

Yağ yakan içecekler

Fazla kilolardan kurtulmak için bazen spor yapmak yeterli olmayabilir. Sağlıklı zayıflamak için mutlaka spor+beslenme kombinasyonunu doğru yapmak gerekir. Özellikle beslenme konusunda yağlı yiyecekleri mümkün olduğunca tüketmemek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve fast-food ürünleri hayatımızdan çıkartmak kilo verme sürecinin ilk adımlarıdır. Sürekli yağ yakan içecekler kilo verme sürecinizi hızlandırabilir, spor ve diyetinizi destekleyebilir. Yağ yakımını hızlandıran içecekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Bol su

Havuç suyu ve enginar suyu

Beyaz çay, zencefil çayı

Yaban mersini suyu

Hindistan cevizi suyu

Tarçın ve elma suyu

Salatalık ve greyfurt suyu

Yağ yakan içecekler de yak yakan yiyeceklerde olduğu gibi mutlaka bir uzman tarafından diyet listesine eklenmelidir. Doktorunuz, vücudunuzun ihtiyacı olan miktarda ve uygun zamanda tüketmeniz için diyet listenize doğru bir şekilde ekleyecektir.

Göbek yağı yakan içecekler

Göbek yağı vücuttaki en inatçı bölgelerden biridir. Bu yağlardan kurtulmak için oldukça disiplinli bir diyet programı uygulamak gerekir. Diyet programınız içinde bazı yağ yakıcı besinleri ve içecekleri tüketerek göbek yağından bir an önce kurtulabilirsiniz. Göbek yağı yakan içecekler şu şekilde sıralanabilir:

Bol su

Limonlu su

Yeşil çay ve nane çayı

Soya sütü

Ananas suyu

Zencefil

Kereviz sapı suyu

Aç karnına yağ yakan besinler

Bazı yiyecekler aç karnına tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırır. Çilek, erik, ananas, yaban mersini gibi meyveler aç karnına tüketildiğinde yak yakımını hızlandırır. Kuru baklagiller, mantar, maydonoz, tarçın, semizotu, yoğurt ve somon aç karnına yağ yakan besinler içinde ilk sıralarda yer alır. Aynı zamanda spordan önce yağ yakıcı besinler de spor yapmadan önce tüketildiğinde kalori ve yağ yakımınızı destekler. Spordan önce yağ yakıcı besinler tüketerek metabolizma hızını arttırabilir böylece de vücut yağlarının yakımını hızlandırabilirsiniz. Bazı besinler sağlıklı açısından oldukça faydalı olmasının yanı sıra metabolizma hızını da arttırır. Böylece yağ yakmak da kolaylaşır. Spordan önce yağ yakıcı besinler şu şekilde sıralanabilir:

Yağlı balıklar

Kahve ve yeşil çay

Yumurta

Elma sirkesi

Acı kırmızı biber

Yoğurt

Herkesin metabolizma hızı farklıdır ve metabolizma hızını arttırmak kendi elimizdedir. Düzenli egzersiz, bol su tüketmek ve kaliteli uyku metabolizma hızını arttıran durumlardır. Yağ yakıcı besinlerle bu hızı arttırabilirsiniz. Spordan önce yağ yakıcı besinleri ya da yağ yakıcı yiyecek ve içecekler belirlemek ve tüketmek için antrenörünüze ve doktorunuza danışmakta fayda vardır



