Arap sabununun nerelerde kullanıldığını görünce çok şaşıracaksınız!

Büyükannelerin evlerinden asla eksik etmediği arap sabunu, sağlığa zarar vermeyen yapısı ile kimyasal ve katkı maddesi içeren temizlik ürünleri arasından sıyrılmayı başarıyor. Banyodan mutfağa, halıdan tuvalete kadar evdeki pek çok bölge ve ürünün temizliği için arap sabunundan faydalanabilirsiniz. Hazırsanız arap sabununun hangi alanlarda kullanabileceğimizi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım.

ARAP SABUNUNUN KULLANIM ALANLARI

1. BULAŞIK YIKAMA

Hem elde hem de bulaşık makinesinde bulaşıklarınızı yıkarken arap sabunundan faydalanabilirsiniz. Özellikle cam bardakların parlamasında harika bir etki ortaya koyan arap sabunu, koku yapmadığı ve kimyasal içermediği için gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

2. TUVALET TEMİZLİĞİ

Lavabo ve klozet temizliği için arap sabunundan yararlanabilirsiniz. Arap sabunu ile henüz tanışmamış olanlar bu bölgelerin temizliğinde diğer kimyasal ürünlerin daha etkili olabileceğini düşünse de ilk kullanımdan itibaren bu ön yargı tarihe karışacak.

3. OCAK TEMİZLİĞİ

Temizliği en zahmetli ve zor bölgelerden biri olan ocakta da arap sabunundan faydalanabilirsiniz. Ocağın üstüne bir miktar sıcak su damlattıktan sonra arap sabunu ile bölgeyi temizleyin. Sonucun sizi tatmin edeceğine dair garanti verebiliriz.