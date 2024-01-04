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Aras Bulut İynemli'nin kıyafetini görenler şaştı kaldı! "Şehzade Beyazıt rolünden çıkamamış"

04.01.2024 07:48 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisi ile hafızalara kazınan ve Atatürk filmindeki başarılı oyunculuğuyla konuşulan Aras Bulut İynemli son olarak tarzıyla sosyal medyanın dilinde. Bir dergi için poz veren yakışıklı oyuncuyu görenler şaştı kaldı.

Son olarak ilk önce Disney'de yayınlanması beklenirken sonradan iptal edilen ve hem sinemalarda hem FOX TV'de yayınlanan Atatürk filminde başrolde olan Aras Bulut İynemli yine sosyal medyanın diline düştü.

L'Officiel Hommes dergisinin ocak ayı sayısına poz veren Aras Bulut İynemli, tuhaf kıyafet seçimiyle dikkat çekti.

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Çukur dizisiyle de hafızalara kazınan yakışıklı oyuncunun tarzına kimse anlam veremedi. Sosyal medyanın diline düşen Aras Bulut İynemli'ye yorum yağdı.

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Aras Bulut İynemli'yi görenler "Şehzade Beyazıt rolünden çıkamamış", "Aras bu kıyafeti neden giydiğini sorguladın mı?", "Bu nasıl anlamsız bir tarz", "Şehzade Beyazıt Paris Moda Haftası'nda", "Aras bunu sana giydiren dost olamaz" yorumlarında bulundu.

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Aras Bulut İynemli Oyuncu aras bulut
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