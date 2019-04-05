KADIN

Araştırma: Bilim insanlarından yaşlanmayı yavaşlatacak protein keşfi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bilim insanları, cildin yaşlanmasını engelleyecek önemli bir keşfe imza attı. Uzmanlar, COL17A1" adlı proteini stimüle ederek hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatmayı başardı.

Araştırma: Bilim insanlarından yaşlanmayı yavaşlatacak protein keşfi

Çarşamba günü, ABD’nin Colorado Üniversitesi'nden profesörler Ganna Bilousova ve James DeGregori Nature dergisinde yayımladıkları çalışmada "COL17A1" adlı protein sayesinde güçlü hücrelerin zayıf hücrelere üstünlüğünü koruduğunu tespit etti.

Araştırmanın başındaki DeGregori, "Yaş ilerledikçe, COL17A1'in etkinliği azalıyor ve böylelikle cildin yaşlanmasına sebep olan zayıf hücreler çoğalıyor" diye konuştu.

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Bilim insanları, insan cildine yakın olan fare kuyrukları üzerine yaptığı çalışmada, kimyasal bileşikler sayesinde COL17A1 proteini stimüle etti ve hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatmayı başardı. Ancak söz konusu yöntemin insanlarda uygulanması için araştırmaların devam edeceği duyuruldu.

İlerde bu keşfin başka alanlarda da kullanılabileceğini vurgulayan Ganna Bilousova, "Diğer dokulardaki hücre rekabet mekanizmasını anlamak ve diğer organların da yaşlanması ile mücadele edebilecek kimyasal bileşikleri belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

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HOLLANDA'DA 'GENÇLİK İKSİRİ' BULUNMUŞTU

2017 yıllında ise benzer bir çalışmada, Hollanda'nın Erasmus Üniversitesi'nde görevli bilim insanları yaşlanmayı önleyen bir ilacı farelerin üzerinde başarıyla test etmişti.

Hollandalı ekibin geliştirdiği 'gençlik iksirinin' ise yaşlanan hücreleri yok ettiği ve bu sayede yaşlanma sürecinin tersine döndüğü kaydedilmişti. İlacın uygulamasından sonra yaşlı farelerin fiziki dayanıklılıklarının arttığı gözlendi. Gelecek yıllarda ilacın insanların üzerinde de denenmesi planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
gençlik iksiri yaşlanmayı yavaşlatacak protein keşfi

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