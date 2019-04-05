Araştırma: Bilim insanlarından yaşlanmayı yavaşlatacak protein keşfi

Çarşamba günü, ABD’nin Colorado Üniversitesi'nden profesörler Ganna Bilousova ve James DeGregori Nature dergisinde yayımladıkları çalışmada "COL17A1" adlı protein sayesinde güçlü hücrelerin zayıf hücrelere üstünlüğünü koruduğunu tespit etti.

Araştırmanın başındaki DeGregori, "Yaş ilerledikçe, COL17A1'in etkinliği azalıyor ve böylelikle cildin yaşlanmasına sebep olan zayıf hücreler çoğalıyor" diye konuştu.

Bilim insanları, insan cildine yakın olan fare kuyrukları üzerine yaptığı çalışmada, kimyasal bileşikler sayesinde COL17A1 proteini stimüle etti ve hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatmayı başardı. Ancak söz konusu yöntemin insanlarda uygulanması için araştırmaların devam edeceği duyuruldu.

İlerde bu keşfin başka alanlarda da kullanılabileceğini vurgulayan Ganna Bilousova, "Diğer dokulardaki hücre rekabet mekanizmasını anlamak ve diğer organların da yaşlanması ile mücadele edebilecek kimyasal bileşikleri belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

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