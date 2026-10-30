Araştırmalar ortaya koydu: 20 dakikalık yöntem ağrı ve depresyonu hafifletiyor

Baş ağrısından sırt ağrısına kadar farklı şekillerde ortaya çıkan ağrılar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Ağrı; kişinin ruh halini, uyku kalitesini, sosyal ilişkilerini ve motivasyonunu da etkileyebiliyor. Araştırmalar ise müziğin yalnızca rahatlamak için değil, ağrıyla başa çıkma sürecini desteklemek amacıyla da kullanılabileceğine işaret ediyor. Uzmanların değerlendirdiği bir analizde, yalnızca 20 dakikalık müzik uygulamasının ağrı ve depresyon belirtileri üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği belirtildi.

DOKUZ ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI BİR ARAYA GETİRİLDİ

Aile hekimi Dr. Janine David'in aktardığı bilgilere göre, BMC Psychology dergisinde yayımlanan bir meta-analizde, ağrı yaşayan 787 kişinin katıldığı dokuz randomize kontrollü çalışmanın sonuçları değerlendirildi.

Analizde, 20 dakikalık müzik uygulamalarının ağrının hafifletilmesine ve uzun süreli ağrıyla ilişkili depresyon belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olabileceği görüldü.

Müzik terapisinin etkisinin bazı uygulamalarda daha belirgin olduğu da aktarıldı. Buna göre katılımcıların kendi seçtikleri müzikleri dinlemesi, enstrüman kullanması, kulaklıkla müzik dinlemesi veya eğitimli müzik terapistlerinden destek alması daha olumlu sonuçlarla ilişkilendirildi.

MÜZİĞİN TEMPOSU KİŞİYE GÖRE AYARLANDIĞINDA ETKİSİ ARTABİLİR

Müziğin ağrı üzerindeki etkisini inceleyen ayrı bir araştırmada, parçaların temposunun kişinin doğal ritmiyle eşleşmesinin de önemli olabileceği ortaya kondu.

Araştırmada katılımcılardan Twinkle, Twinkle, Little Star adlı çocuk şarkısının ritmini parmaklarıyla vurmaları istendi. Böylece kişilerin doğal ritimleri belirlenerek müzik temposuyla ilişkisi değerlendirildi.

Bu yaklaşım, müzik terapisinde herkes için aynı ritmin uygun olmayabileceğine işaret ediyor. Kişinin doğal ritmine ve tercihlerine uygun müzikler, uygulamanın daha kişisel hale getirilmesine yardımcı olabilir.

AĞRI YALNIZCA FİZİKSEL SAĞLIĞI ETKİLEMİYOR

Uzun süre devam eden ağrılar, günlük yaşamın farklı alanlarında sorunlara yol açabiliyor. Ruh hali, sosyal ilişkiler, motivasyon ve uyku kalitesi bu durumdan etkilenebiliyor. Bu nedenle ağrıyla başa çıkma yöntemleri yalnızca fiziksel rahatsızlığın azaltılmasını değil, kişinin genel yaşam kalitesinin desteklenmesini de hedefliyor.

Dr. David, müziğin ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğine ilişkin bulguların, günlük yaşamında ağrıyla mücadele eden kişiler için umut verici olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte, araştırma sonuçları müziğin her kişide aynı etkiyi göstereceği veya ağrının altında yatan nedeni ortadan kaldıracağı anlamına gelmiyor. Müzik, ağrıyla başa çıkmayı destekleyen yöntemlerden biri olarak değerlendirilebilir; devam eden veya günlük yaşamı belirgin biçimde etkileyen ağrılarda tıbbi değerlendirmenin yerini tutmaz.