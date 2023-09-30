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Araştırmalar sonucu ortaya çıktı: Ne şekilde uyuduğunuz ölüm riskinizi belirliyor!

30.09.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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Yaşamın en temel ihtiyaçlarından olan uyku, bazı kişilerin kabusuna dönüşebiliyor. Kişiden kişiye değişen uyku uyuma saatleri yaşam kalitesini belirleyen en önemli yapı taşlarından biri. Düzensiz uyku, bağışıklığı düşürmeden depresyonu tetiklemeye kadar pek çok probleme yol açabiliyor. Uyku, sağlığımız hakkında ipuçları da verebiliyor. Yapılan araştırmalar uyuma şekliniz ile ölüm riskiniz hakkında bağlantılı bulunduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmalar sonucu ortaya çıktı: Ne şekilde uyuduğunuz ölüm riskinizi belirliyor!

Hem vücut hem de zihin sağlığı için büyük önem taşıyan uyku, gün boyu yorulan bedeni dinlendiriyor. Uyku esnasında yaşanan problemler hastalıklar hakkında ipuçları veriyor. Stanford Üniversitesi'nden Emmanuel Mignot'un da aralarında yer aldığı bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara göre; uyku yaşı ile ölüm riskinin doğrudan bağlantılı olduğu kanıtlandı. Özellikle geceleri uyku bölünmesi yaşayan kişilerin bu riski daha çok taşıdığı söylenirken uykunun birçok rahatsızlıkta ilk bozulan şeylerden biri olduğu ortaya çıktı.

UYKU KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER KÖTÜ SAĞLIĞIN BELİRTİSİ

Kişilerin uyku sırasındaki vücut hareketleri, nefes alıp vermeleri ve kalp atışları ile ilgili 12 bin çalışmayı inceleyen bilim insanları uyku bölünmesinin ölüm riski ile doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Uyku yaşı, insanların sağlıklarıyla bağlantılı uyku özelliklerine dayanan tahmini yaşı olarak biliniyor. Genele bakıldığı taktirde insanlar farklı yaşlarda farklı uyurlar ancak uyku kalitesindeki değişiklikler her yaşta kötü sağlığın ilk belirtilerinden biri olarak göze çarpıyor.

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PARKİNSON HASTALIĞINDA UYKU ÖNCEDEN UYARI VERİYOR

Digital Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada Parkinson hastaları bu duruma örnek gösterildi. Yapılan çalışmalara göre, Parkinson hastalarında diğer semptomların ortaya çıkmasından yaklaşık 5 ya da 10 sene önce, hastaların çoğunun kabuslar gördüğü, uykularında bağırdıkları hatta duvarları yumrukladıkları gözlemlendi.

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ÖLÜM RİSKİNİN BELİRTİLERİ

Yapılan araştırmaya göre, insanların geceleri birkaç kez hatırlamadan kısa süreliğine uyanması, ölüm riskinin en önemli semptomlarından biri. Fakat bu uyku bölünmesi çoğumuzun yaşadığı uykusuzluk ya da uyku apnesi gibi uyku sorunlarından daha farklı. Uzmanlar riskli uyku bölünmesi yaşayan insanların bunu hatırlamadığına dikkat çekiyor

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SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Uyku bölünmesinin ölüm riski ile doğrudan bağlantısı kanıtlansa da uzmanlar bunun tam olarak sebebini belirleyebilmiş değil.Yapılan çalışmaya katılan doktor Mignot konuya ilişkin açıklamasında şu sözleri sarf etti:Uyku bölünmesinin sağlığa neden bu kadar zararlı olduğunu belirlemek, gelecekte araştırmayı planladığımız bir konu.

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KRONOJİK YAŞLARI İLE UYKU YAŞLARI KULLANILDI

Çalışmaya katılan bilim insanları ilk olarak belirli bir yaşta ortalama uykunun nasıl olacağını ortaya çıkardı. Sonrasında 12 bin çalışmada yer alan insanların verilerini kullanarak bunu uyku yaşlarını tahmin etmek için kullandılar. Kişilerin kronolojik yaşları ile uyku yaşları arasındaki farkı kullanan araştırmacılar bunun ölüm oranlarını nasıl etkilediğini belirledi. Araştırmanın sonucunda artan 'Uyku Yaşı' 'uyku bölünmesi' ile doğru orantılı çıktı.

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UYKU YAŞI DEĞİŞEBİLİR

Artan uyku yaşı ölüm riski ile doğru orantılı fakat haberler tamamıyla kötü değil. Bilim insanlarına göre uyku yaşının değişmesi mümkün. Düzenli saatlerde uyumak ve uyanmak, uykunuzu iyileştirmenin en önemli faktörlerinden biri.


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