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Araştırmalara göre cinsel ilişkiyi engelleyen 5 etken! Kadınlar en çok hijyene, sonrasında ise...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 21.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

Eve geldiğinizde tutku dolu bir geceyi dört gözle bekliyor olabilirsiniz. Ancak eşiniz pek istekli görünmüyorsa nedenleri şimdi okuyacaklarınız olabilir. Araştırmalarına göre kadınlar, kötü hijyen ve ön sevişme eksikliği de dahil olmak üzere cinsel ilişki sırasında bu 5 maddeyi olmazsa olmazları görüyor.

Araştırmalara göre cinsel ilişkiyi engelleyen 5 etken! Kadınlar en çok hijyene, sonrasında ise...

İngiliz gazete Daily Star, 3 bin İngiliz kadına yatak odasında can sıkıcı olan şeyleri ve cinselliğin neleri engellediğini sordu. İlk sırada kötü hijyen yer aldı. Yani iyi bir cinsel an için, önce duş almalısınız çünkü, kadınların yüzde 35'i kokan bir adamın ruh hallerini öldürdüğünü söylüyor.

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İkincisi ön sevişme eksikliği. Neredeyse itiraf eden kadınların dörtte biri, ön sevişme olmaması nedeniyle libidoda düşüş yaşandığını ifade etmiş.

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Ön sevişme eksiliğini ağız kokusu, telefonla meşgul olma ve kasık kılları takip ediyor.

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