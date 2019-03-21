Araştırmalara göre cinsel ilişkiyi engelleyen 5 etken! Kadınlar en çok hijyene, sonrasında ise...

İngiliz gazete Daily Star, 3 bin İngiliz kadına yatak odasında can sıkıcı olan şeyleri ve cinselliğin neleri engellediğini sordu. İlk sırada kötü hijyen yer aldı. Yani iyi bir cinsel an için, önce duş almalısınız çünkü, kadınların yüzde 35'i kokan bir adamın ruh hallerini öldürdüğünü söylüyor.

İkincisi ön sevişme eksikliği. Neredeyse itiraf eden kadınların dörtte biri, ön sevişme olmaması nedeniyle libidoda düşüş yaşandığını ifade etmiş.

Ön sevişme eksiliğini ağız kokusu, telefonla meşgul olma ve kasık kılları takip ediyor.





