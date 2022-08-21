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  4. Arazi anlaşmazlığında silahlar çekildi: 1 ölü, 3 yaralı!

Arazi anlaşmazlığında silahlar çekildi: 1 ölü, 3 yaralı!

21.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Akşehir ilçesinde bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Arazi anlaşmazlığında silahlar çekildi: 1 ölü, 3 yaralı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Akşehir'e bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Çık (56), Ayşe G. (43), Emrah C. (34) ve Ali K. (56) silahla yaralandı.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Çık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Ayşe G. ve Emrah C, Akşehir'deki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı kavga
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