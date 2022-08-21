Arazi anlaşmazlığında silahlar çekildi: 1 ölü, 3 yaralı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Akşehir'e bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Çık (56), Ayşe G. (43), Emrah C. (34) ve Ali K. (56) silahla yaralandı.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Çık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Ayşe G. ve Emrah C, Akşehir'deki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. (AA)

