Arçelik yeni Telve ile Babalar Günü'ne keyif katıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin lider ev teknolojileri markası Arçelik, Babalar Günü'nde babasıyla karşılıklı kahve keyfi yaşamak isteyenler için Arçelik Yeni Telve ve K 3300 Mini Telve Türk kahvesi makinelerini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siyah-bakır renkleri, ince ve zarif görünümüyle yeniden tasarlanan Telve, geleneksel Türk kahvesi kültürünü geleceğin teknolojisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Cezveyi her yönden ısıtan indüksiyon teknolojisine sahip Yeni Telve kahvenin en ideal süre ve sıcaklıkta pişmesini sağlıyor, her fincanda közde pişmiş geleneksel Türk kahvesi lezzetini sunuyor.

Paslanmaz çelik cezveleriyle tasarım ve dayanıklılığı bir arada sunan Yeni Telve, yüksek cezve kapasitesi ile tek seferde 6 fincana kadar kahve pişirirken 2 ayrı cezvede farklı şeker miktarlarına göre seçim yapma imkanı sunuyor.

Ayrıca, Yeni Telve ile 3 farklı fincan boyuna göre Türk kahvesi miktarı ayarlanabiliyor. Arçelik'in patentli Cooksense teknolojisi ile her fincanda bol köpüklü ve tam kıvamında Türk kahvesi lezzetini sunmaya devam eden Yeni Telve, dokunmatik kontrol paneli ve 1,5 litrelik dahili su tankıyla kullanım kolaylığı sağlanıyor.