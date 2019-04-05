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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 20:22 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Faruk Demir, görevine başladı.

Demir, akşam saatlerinde beraberindeki CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, eşi Zuhal Demir ve partililerle geldiği Ardahan Adliyesi'nde mazbatasını Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun'dan aldı.

Demir'e başarılar dileyen Durgun, Ardahan'da görev yapanların amacının Ardahan'a hizmet etmek olduğunu söyledi.

Yürüyerek Ardahan Belediyesi'ne geçen Demir, bina girişinde belediye çalışanlarınca karşılandı.

Makamına geçerek görevi, son seçimde partisinden aday gösterilmeyen AK Parti'li eski Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'dan devralan Demir, burada yaptığı konuşmada bu göreve ikinci kez geldiğini anımsattı.

Eski DSP milletvekili de olan Demir, kendisine yeniden yetki veren Ardahanlılara teşekkür ederek şunları kaydetti:

"O tertemiz oylarınızla beni 1999'da parlamentoya gönderdiniz, şimdi de yerel yönetimde düşündüğüm Ardahan'ın hayalini gerçekleştirmek için yetkilendirdiniz. Çalışmamızı yaparken kendileri izin verirlerse, hiçbir kompleks olmadan sayın Faruk Köksoy'un fikirlerinden, tecrübelerinden, naif kişiliğinden istifade edeceğim. Çünkü asıl olan Ardahan'dır."

Cumhuriyeti kuran Kuvayımilliye ruhuyla çalışacaklarını belirten Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mustafa Kemal'in askerleri olan bütün partili yoldaşlarımı, aramızdan ayrılmış olanları rahmetle anıyorum. Tüm yoldaşlarımı sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. 5 yıl sonra sayın Köksoy'un başlattığı ve bir noktaya getirdiği projelerin üzerine farklı bir Ardahan ile Ardahanlıların karşısına çıkacağız. Köksoy'un hangi emri ve talepleri olursa başımın üstündedir."

Demir, Köksoy'un siyaset yaparken ayrımcılık yapmadığını, hizmet ettiğini gördüklerini ifade ederek, "Diğer adaylara ve AK Parti'li arkadaşlara da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum. Bugünden sonra bizde Mustafa Kemal Atatürk ve nefes almamızı sağlayan al bayrağımızın rozeti dışında hiçbir şey olmaz. Hiçbir hemşehrimiz arasında ayırımcılık yapmayacağız, eşit hizmet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Köksoy ise görevi devrettiği Demir'e çalışmalarında başarılar dileyerek belediye binasından ayrıldı.

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