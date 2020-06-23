Argan yağı ile saç bakımı

Argan yağı, hoş kokusu ve ciltte yarattığı yumuşaklık hissi ile kişisel bakımına önem veren kadınların son dönemdeki yeni gözdesi. Çoğu insanın hayatında nispeten yeni olsa da argan mucizesi asırlardır doğanın içinde saklı. Argan meyvesinden elde edilen bu organik yağ; el ve ayak bakımından cilt bakımına, yüz temizliğinden saç serumlarına kadar pek çok doğal formülün içerisine adını ilk sıradan yazdırıyor. Özellikle de konu saç bakımı olduğunda argan yağı, kadınların güzellik alışverişi listelerinde de ön sıralarda.
Fas ve çevresinde yetişen argan ağacı fundagillerden bir bitkidir. Bu ağacın fındık rengi ve büyüklüğündeki meyvelerinden elde edilen bitkisel yağ ise argan yağı adını almıştır. Yaz aylarında olgunlaşan meyvelerin kabuklarından arındırılması ve içerisindeki yumuşak çekirdeğin değirmende öğütülmesi ile argan yağı elde edilir. Üretimi oldukça zor olan argan yağının yapımında çoğunlukla insan gücü kullanılır. Çekirdeklerin tek tek çıkarılması işlemi zahmetli; bu nedenle de argan yağı oldukça değerli.
Argan yağı, güçlü bir afrodizyak olmasının yanı sıra güçlü yağ asitlerini içermesiyle de bilinir. Yağın içerisinde başta E vitamini olmak üzere fenol, karoten ve skualen gibi faydalı bileşenler mevcuttur. Bu yağ, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra iskelet sisteminden kalp ve damar sistemine kadar vücuttaki tüm mekanizmaya olumlu yönde etki eder.
Argan yağının sağladığı faydalar çok boyutlu incelenebilir. Öncelikle bu bitkisel yağın güçlü bir iyileştirici ve yaşlanma geciktirici olduğunu belirtmekte fayda var. İçerisindeki E vitamini sayesinde gebelik çatlaklarından yaraların iyileşmesine kadar vücutta onarıma yönelik çeşitli roller üstlenir. Göğüs ve göbek bölgesindeki sarkmalar ile ciltteki buruşmalar için toparlayıcı niteliktedir. Özellikle boyun sarkmalarında argan yağı etkili sonuç verir. Bu nedenlerle daha uzun süreli genç ve zinde bir görünüm vadettiği söylenebilir.
Argan yağı tüm vücuda ve özellikle de cilde sayısız faydalar sağlasa da daha çok saç bakımıyla özdeşleşmiştir. Bir market alışverişi yapıp da argan yağlı şampuan, saç kremi, saç spreyi ve türevleriyle karşılaşmamak mümkün değil. Hazır satılan saç bakım maskelerinin hemen hemen tümünün içerisinde argan yağı bulunuyor. Gerçekten de, özellikle kuru ve cansız saçlar için argan yağı bir cankurtaran niteliğinde. Hem saçın kendi kalitesini artırmak hem de saç derisini onarmak ve güçlendirmek için sık sık argan yağına başvurulması tesadüf değil.
Argan yağının saça faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Kuru, cansız ve elektriklenen saçlardan muzdarip olanlar için argan yağı doğal bir çözümdür. Saçı gürleşmeye teşvik etmek için zeytinyağının da kullanıldığı bilinirken; arganın içerisinde zeytinyağının 2 katı kadar E vitamini rezervi bulunur. Bu nedenle, argan yağının aynı amaçla düzenli kullanıldığında 2 kat fazla etki göstereceğini belirtmek yanlış olmaz. Argan yağı mevcut saçlardaki dökülme, kopma ve yıpranmaları en aza indirerek saçı gürleştirir.
Arganın güçlü bir antioksidan olması ve içeriğinde bulunan yüksek miktardaki E vitamini yeni saç oluşumunu teşvik eder. Ancak saç dökülmesinde önemli olan dökülmeye neden olan etmenleri ortaya çıkarmak ve sorunu kökünden çözmektir. Saç dökülmesi çoğunlukla hormonal bozukluklardan kaynaklansa da sorunun nedeni genetik, psikolojik ya da fizyolojik de olabilir. Argan yağı saç dökülmesi karşısında bir tedaviden çok destek olarak, doktor önerisiyle kullanılabilir.
Vücuttaki yağ dengesi saç uzamasını da etkileyen unsurlardan biridir. Çok sık yıkanan, sürekli şampuana maruz kalan ve kuruyan saç dipleri nedeniyle saç uzaması da yavaşlayabilir. Daha uzun ve dikkat çekici saçlara sahip olmak isteyen kadınlar argan yağından faydalanabilir. Saçlar arganın doğal ve organik özüyle beslenerek daha sağlıklı hale gelebilir ve daha kolay uzayabilir. Argan yağı kullanımında çok kısa sürede birdenbire uzun saçlara sahip olmayı beklemek ise yanlış olur, çünkü saçın öncelikle kendini onarması gereken durumlar olabilir.
Saçlar yaz aylarında sıcaktan, güneşten, havuza ve denize girmekten dolayı yıpranırken, kışın da rüzgar, soğuk, yağmur gibi olumsuz hava koşullarından direkt olarak etkilenir. Bu nedenle de saç bakımını dört mevsim aksatmamak büyük önem taşır. Saç temizliğinde kullanılan şampuan ve saç kremi ürünlerinin bile zaman içinde, kimyasal içerikleri nedeniyle yıpranmaya neden olduğu bilinir. Boya, röfle, perma, fön gibi günlük ya da aylık periyotlar halinde tekrarlanan işlemler de aynı şekilde saç bakımını herkes için zorunlu kılar.
Argan yağı özellikle kuru saçlar için tercih edilirken, yağlı saçlarda dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle sivilce ve akne problemi olan saç derilerinde yağ yükü fazla olduğundan bir de ilave argan yağı kullanımı ile istenmeyen etkiler görülebilir. Argan yağı yarım saat ya da en fazla bir saatlik süreler halinde saça uygulanmalıdır.
Sağlıklı ve parlak saçlar için argan yağını doğrudan saçınıza uygulayabilirsiniz. Bunun için bir çay bardağı kadar yağı saç diplerinize dairesel hareketlerle masaj yaparak sürün. Ardından uçlara kadar tüm saçınızın aynı şekilde yağlandığından emin olun. Streç filmle sardığınız saçlarınızı yarım saat bu halde bekletin. Streç film yerine ılık bir havlu da kullanabilirsiniz. Sürenin sonunda şampuan kullanarak saçlarınızı yağdan arındırabilir ve durulayabilirsiniz.
Argan yağından daha etkili sonuç almak için diğer bitkisel yağlarla karıştırarak da kullanabilirsiniz. Bunun için 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı argan yağı ve 1 yemek kaşığı tatlı badem yağını karıştırın ve aynı şekilde duştan önce yarım saat saçınızda bekletin. Saçınızda ya da vücudunuzda herhangi bir ürünü ilk kez denediğiniz zaman, az miktarda denemeye ve alerji ya da tahriş durumunda doktorunuza danışmaya özen gösterin.
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