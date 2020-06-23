Argan yağı ile saç bakımı

Argan yağı, hoş kokusu ve ciltte yarattığı yumuşaklık hissi ile kişisel bakımına önem veren kadınların son dönemdeki yeni gözdesi. Çoğu insanın hayatında nispeten yeni olsa da argan mucizesi asırlardır doğanın içinde saklı. Argan meyvesinden elde edilen bu organik yağ; el ve ayak bakımından cilt bakımına, yüz temizliğinden saç serumlarına kadar pek çok doğal formülün içerisine adını ilk sıradan yazdırıyor. Özellikle de konu saç bakımı olduğunda argan yağı, kadınların güzellik alışverişi listelerinde de ön sıralarda. Argan Yağı Nedir? Fas ve çevresinde yetişen argan ağacı fundagillerden bir bitkidir. Bu ağacın fındık rengi ve büyüklüğündeki meyvelerinden elde edilen bitkisel yağ ise argan yağı adını almıştır. Yaz aylarında olgunlaşan meyvelerin kabuklarından arındırılması ve içerisindeki yumuşak çekirdeğin değirmende öğütülmesi ile argan yağı elde edilir. Üretimi oldukça zor olan argan yağının yapımında çoğunlukla insan gücü kullanılır. Çekirdeklerin tek tek çıkarılması işlemi zahmetli; bu nedenle de argan yağı oldukça değerli.

Argan yağı, güçlü bir afrodizyak olmasının yanı sıra güçlü yağ asitlerini içermesiyle de bilinir. Yağın içerisinde başta E vitamini olmak üzere fenol, karoten ve skualen gibi faydalı bileşenler mevcuttur. Bu yağ, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra iskelet sisteminden kalp ve damar sistemine kadar vücuttaki tüm mekanizmaya olumlu yönde etki eder. Argan Yağının Saça Faydaları Nelerdir? Argan yağının sağladığı faydalar çok boyutlu incelenebilir. Öncelikle bu bitkisel yağın güçlü bir iyileştirici ve yaşlanma geciktirici olduğunu belirtmekte fayda var. İçerisindeki E vitamini sayesinde gebelik çatlaklarından yaraların iyileşmesine kadar vücutta onarıma yönelik çeşitli roller üstlenir. Göğüs ve göbek bölgesindeki sarkmalar ile ciltteki buruşmalar için toparlayıcı niteliktedir. Özellikle boyun sarkmalarında argan yağı etkili sonuç verir. Bu nedenlerle daha uzun süreli genç ve zinde bir görünüm vadettiği söylenebilir. Argan yağı tüm vücuda ve özellikle de cilde sayısız faydalar sağlasa da daha çok saç bakımıyla özdeşleşmiştir. Bir market alışverişi yapıp da argan yağlı şampuan, saç kremi, saç spreyi ve türevleriyle karşılaşmamak mümkün değil. Hazır satılan saç bakım maskelerinin hemen hemen tümünün içerisinde argan yağı bulunuyor. Gerçekten de, özellikle kuru ve cansız saçlar için argan yağı bir cankurtaran niteliğinde. Hem saçın kendi kalitesini artırmak hem de saç derisini onarmak ve güçlendirmek için sık sık argan yağına başvurulması tesadüf değil.

Argan yağının saça faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir: Saça dolgun ve parlak bir görünüm verir.

Saçtaki kırık ve yıpranmaları onarır.

Saç derisinde kepeğin önlenmesine yardımcı olur.

Saça dipten uca bakım yapar.

Saçta elektriklenmenin önlenmesine yardımcı olur.

Saç dökülmelerini önlemeye yardımcı olur.

Saç diplerini nemlendirir. Argan Yağı Saçı Gürleştirir mi? Kuru, cansız ve elektriklenen saçlardan muzdarip olanlar için argan yağı doğal bir çözümdür. Saçı gürleşmeye teşvik etmek için zeytinyağının da kullanıldığı bilinirken; arganın içerisinde zeytinyağının 2 katı kadar E vitamini rezervi bulunur. Bu nedenle, argan yağının aynı amaçla düzenli kullanıldığında 2 kat fazla etki göstereceğini belirtmek yanlış olmaz. Argan yağı mevcut saçlardaki dökülme, kopma ve yıpranmaları en aza indirerek saçı gürleştirir. Argan Yağı Saç Çıkarır mı? Arganın güçlü bir antioksidan olması ve içeriğinde bulunan yüksek miktardaki E vitamini yeni saç oluşumunu teşvik eder. Ancak saç dökülmesinde önemli olan dökülmeye neden olan etmenleri ortaya çıkarmak ve sorunu kökünden çözmektir. Saç dökülmesi çoğunlukla hormonal bozukluklardan kaynaklansa da sorunun nedeni genetik, psikolojik ya da fizyolojik de olabilir. Argan yağı saç dökülmesi karşısında bir tedaviden çok destek olarak, doktor önerisiyle kullanılabilir. Argan Yağı Saçı Ne Kadar Sürede Uzatır? Vücuttaki yağ dengesi saç uzamasını da etkileyen unsurlardan biridir. Çok sık yıkanan, sürekli şampuana maruz kalan ve kuruyan saç dipleri nedeniyle saç uzaması da yavaşlayabilir. Daha uzun ve dikkat çekici saçlara sahip olmak isteyen kadınlar argan yağından faydalanabilir. Saçlar arganın doğal ve organik özüyle beslenerek daha sağlıklı hale gelebilir ve daha kolay uzayabilir. Argan yağı kullanımında çok kısa sürede birdenbire uzun saçlara sahip olmayı beklemek ise yanlış olur, çünkü saçın öncelikle kendini onarması gereken durumlar olabilir.