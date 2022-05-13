KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması tedavisinde evde uygulanabilecek basit ve doğal yöntemler nelerdir?

Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması tedavisinde evde uygulanabilecek basit ve doğal yöntemler nelerdir?

13.05.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişinin başına gelen ve şişlik ve ağrıya neden olan arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması tedavisi için çareyi evinizin mutfağınızda bulabilirsiniz. Alerjik reaksiyon gösterenlerin tıbbi yardım alması şart olan arı sokması sorununun hayati risk taşımadığı durumlarda doğal yöntemlerle tedavi mümkün olabilir. Arı sokmasında evde tedavi için sarımsak, lavanta yağı, buz ve bal gibi doğal ürünlerle çareler üretilebilir.

Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması tedavisinde evde uygulanabilecek basit ve doğal yöntemler nelerdir?

Arı sokması, özellikle yaz aylarında karşılaşılan can sıkıcı bir durumdur. Eğer arı sokmasına maruz kaldıysanız ilk iş iğneyi çıkartıp, enfeksiyonlara karşı yaranın temizliğini sağlamak. Yarayı su ve sabun kullanarak temizleyebileceğiniz gibi tentürdiyot ve pamuk gibi ilk yardım malzemeleriyle de temizleyebilirsiniz. Arı sokmasına ne iyi gelir diyenler için yarayı temizledikten sonra uygulanması gereken yöntemleri araştırdık, buyursunlar.

BUZ

Arının soktuğu bölgeye 20 dakika boyunca buzla baskı uygulayın. Buz, bölgeye giden kan akışını yavaşlattığı için daha az acı hissedilmesini sağlar ve sokma sonucu meydana gelen şişliği azaltır.

BAL

Balın arıdan geldiği düşünülünce bu yöntem ister istemez tebessüm etmemize sebep oluyor. Arının soktuğu bölgeye biraz bal sürüp yarayı gazlı bezle sarın. Yaklaşık 30 dakika veya 1 saat sonra bandajı çıkartabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı, arının zehrini kolayca bertaraf edebilir. Arının soktuğu bölgeye 1-2 damla lavanta yağı damlatın. Birkaç dakika sonra ağrı ve acı geçmeye başlayacak.

EZİLMİŞ SARIMSAK

1-2 diş sarımsağı suyunu salana kadar ezip, yaranın üstüne bastırın. Daha sonra, nemli bir bez veya havluyla kapatıp 20-30 dakika bekleyin. Bandajı çıkardıktan sonra yarayı suyla durulayın.

KARBONAT VE SİRKE

Bir miktar karbonatı, sirke ve suyla macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Elde ettiğiniz macunu, sokulan bölgeye sürüp 30 dakika bekleyin. Karbonat ve sirke, arının iğnesinde bulunan asidi etkisiz hale getirecek ve acı hissini alacaktır.

DİŞ MACUNU


Diş macunu da karbonat gibi sokulan bölgedeki asidi etkisiz hale getirecek, yanma, ağrı ve şişme oluşumunu engelleyecektir. Diş macununu yaranın üstüne sürüp, temizlemeden önce 20-30 dakika bekletin.

SOĞAN

Soğan arı sokması dahil pek çok böcek ısırığına iyi gelir. Bir soğanı ortadan ikiye bölün ve sulu kısmını yaranın üstüne bastırın. Ağrının ve acının çok kısa bir süre sonra geçtiğini göreceksiniz.

Maydanoz

Maydanozları yıkayıp, temizleyin. Birkaç dal maydanozu kıyıp sulu haliyle yaranın üstüne bastırın. Maydanozları yaranın üstüne sabitlemek için gazlı bez veya temiz bir kumaş kullanabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Regl dönemiyle ilgili şaşırtan bilgiler! Hiç duymamıştınızRegl dönemiyle ilgili şaşırtan bilgiler! Hiç duymamıştınız
Evde keratin bakımı nasıl yapılır? Dümdüz ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz Evde keratin bakımı nasıl yapılır? Dümdüz ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz
Yasmin Erbil'in çok konuşulan transparan mini elbisesini beğenenler için alternatif önerilerYasmin Erbil'in çok konuşulan transparan mini elbisesini beğenenler için alternatif öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Şoke eden vajina satışı! Bunu da gördük

Şoke eden vajina satışı! Bunu da gördük

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Bu yöntem yaşlanmayı bitiriyor! İşte Asyalı kadınların sakladıkları güzellik sırrı

Bu yöntem yaşlanmayı bitiriyor! İşte Asyalı kadınların sakladıkları güzellik sırrı

Saç dökülmenizi kökten bitirecek çözüm!

Saç dökülmenizi kökten bitirecek çözüm!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

İlginizi Çekebilir

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.