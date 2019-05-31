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Arıza nedeniyle duran otobüsün şoförü, kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, arızalanan yolcu otobüsünü durduran şoför Erdal Sertgül (40), bu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Arıza nedeniyle duran otobüsün şoförü, kalp krizinden öldü

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, arızalanan yolcu otobüsünü durduran şoför Erdal Sertgül (40), bu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
İstanbul'dan Rize'ye yolcu taşıyan Erdal Sertgül yönetimindeki 34 GV 7516 plakalı otobüs, Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkiinde arıza yaptı. Sertgül, otobüsü yol kenarında durdurup, aşağıya indi. Arızayı gideren Erdal Sertgül, tekrar otobüse binerken rahatsızlandı. Yolcuların müdahale ettiği Sertgül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sertgül, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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