Arizona Valisi Ducey, McCain'in yerine Jon Kyl'i atadı

Arizona Valisi Doug Ducey, bir süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona senatörü John McCain'in yerine eski senatör Jon Kyl'i atadı.
Ducey, düzenlediği basın toplantısında McCain'in yerine Senatoya girmesi için 76 yaşındaki eski Senatör Kyl'i seçtiğini açıkladı.
Kyl'den 2020'ye kadar Senatoda kalma sözü alamadığını belirten Ducey, "En azından Arizona'ya Kongrenin bu döneminde hizmet etme sözü aldım. Umarım sevgili senatör daha uzun görevde kalmayı düşünür." diye konuştu.
Kyl de yaptığı açıklamada, "115. Kongrenin en azından ikinci oturumunda görev yapma sözü verdim. 2020'de tekrar aday olup olmayacağımı ya da başka bir görev üstlenip üstlenmeyeceğimi bilmiyorum." dedi.
2016'da seçilen McCain'in 6 yıllık görevinden geriye kalacak 2 yılı doldurması için 2020'de Arizona'da özel bir seçim yapılacak.
McCain, kanser nedeniyle 25 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.
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