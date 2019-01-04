Arjantin, Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasında ısrarcı

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Arjantin ve İngiltere arasında uzun yıllar süren tartışmalara neden olan Falkland Adaları üzerindeki "egemenlik hakkını" yineledi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, İngilizlerin Falkland Adaları'na gelişinin 186. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Arjantin'in, adalar üzerinde "meşru egemenlik hakkı" iddia ettiği açıklamada, adalarla ilgili tartışmaya çözüm bulunması adına güven ortamı oluşturmak için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemiz için bu anlamlı tarihte, Arjantin hükümeti ve halkı bir kez daha Malvinas Adaları, Güney Georgia, Güney Sandwich Adaları ve çevresindeki deniz alanları üzerindeki meşru ve daimi egemenlik haklarını belirtmektedir." ifadeleri yer aldı.

Adaların egemenliğinin Arjantin anayasasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, "Egemenliğimizin söz konusu adalar ve çevresindeki deniz alanlarına etkin bir şekilde uygulanması Arjantin halkının daimi amaçlarından biridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler'in, Arjantin ve İngiltere arasında ada sakinlerinin çıkarları göz önünde bulundurularak çözülecek bir sömürge durumunun varlığını kabul ettiğine değinildi.