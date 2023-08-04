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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı gençlik sırrını anlattı! Zafer Ergin'in yaşını duyanlar inanamadı

04.08.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Rıza Baba karakteriyle büyük beğeni toplayan Zafer Ergin dizisinin yeni sezonu ile yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fit görüntüsü ile dikkat çeken Zafer Ergin'in yaşını duyanlar inanamıyor. Ergin, gençlik sırrını tek tek anlattı.

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran, eski bölümleri bile hala ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin Rıza Başkomiser’i Zafer Ergin, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken Rıza Baba merak edenler için gençlik sırrını açıkladı.

81 yaşındaki oyuncunun 50’lerinde göstermesi sosyal medyada da gündem oldu. Müge Dağıstanlı’ya konuşan usta oyuncu, genç kalma sırrını şu sözlerle anlattı:

Zafer Ergin 1

“Kendimi bildim bileli hep düzenli ve disiplinli yaşadım. Sallapati bir hayatı hiç sevmem. Çalışmayı, hem de tempolu çalışmayı hiç bırakmadım. Bu da beni her zaman zinde tuttu. ‘Arka Sokaklar’ı 17 yıldır çekiyoruz. Set haftanın dört ya da altı günüydü. Hiç şikayet etmedim. Ayda iki kez de Almanya’nın Köln şehrine gidip bir akademide oyunculuk dersi veriyorum. Gençlere tavsiyem; çalışmayı ve yüksek tempoyu hiç bırakmasınlar.”

Zafer Ergin 2

Zafer Ergin, günlük Yemek rutinini de açıkladı:
“Sağlıklı her şeyi yerim, ama ölçüsünde. Kahvaltım, kepekli ekmek, 2 yumurta, beyaz peynir, bal, tereyağı, zeytin, domates ve şekersiz çaydır. İki öğün besleniyorum. Erken bir akşam yemeğiyle günü tamamlarım. Az sebze ve protein yerim. Fazla yemek yemeyi sevmem. Şu an istediğim kilodayım. Ama korumaya özen gösteriyorum. Disiplinliyim. Balık yağını düzenli kullanıyorum. Rutin sağlık kontrolümden sonra doktorun önerdiği vitaminleri (A, C ve D) belirli aralıklarla alırım.”

Zafer Ergin 3

Usta oyuncu spor da yaptığını belirtti:
“Yıllarca boks, halter yaptım ve basketbol oynadım. 3 yıldır yürüyor ve yüzüyorum. Ama vücuduma, cildime iyi bakarım. Tiyatroda yıllarca ağır makyajlar yaptık. Cildimi temizleyip nemlendirmeyi hiç ihmal etmem. Uykuma da özen gösteririm.”

Zafer Ergin 4

Zafer Ergin, "Teyzem ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, geçen ay 109 yaşına girdi. Genlerim iyidir. Ailemizde herkes uzun yaşar, genç görünürler" dedi.

mmuazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ da uzun yaşamının sırrını şöyle anlatmıştı: “Hep iyiyi düşünün. Kin tutmayın. Kendiniz olun. Ölçülü yaşayın. Perhiz yapmayın, ama obur da olmayın. Bol su için, bol yoğurt yiyin. Gerisi de genetik.”

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