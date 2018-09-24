'Arkanda köpek balığı var!' Son sözleri bu olacaktı

Ağzını açarak kendilerine hızla geldiğini gördükleri köpek balığı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşıran dalgıçlar hayatının şokunu yaşadı.

Dalgıçlar neye uğradığını şaşırdı

1 / 10 İskoçya'daki Inner Hebrides takım adalarında denize giren dalgıçlar bir anda karşılaştıkları görüntü ile şoke oldular.

2 / 10 Will Clarke, bulanık suların arasından beliren köpek balığını görünce ne yapacağını şaşırırken, tedirginlik dolu anlar yaşadı.

3 / 10 Korkutucu görüntüsü ile en derin kabuslara girebilecek nitelikteki köpek balığı, ağzını açmış kendilerine doğru geliyordu.

4 / 10 Neyse ki dalgıçlar, karşılaştıkları köpek balığı türünün sadece plankton ve küçük kabuklularla beslendiğini fark etti.

5 / 10 Korkuyla başlayıp merak ve keyifle devam eden olayda; sudaki plastik parçaların çokluğu da dikkat çekti.

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