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'Arkanda köpek balığı var!' Son sözleri bu olacaktı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 07:28 | Son Güncelleme

İskoçya'da takım adasınad denize giren dalgıçlar bir anda köpek balığı ile karşılaştı.

Ağzını açarak kendilerine hızla geldiğini gördükleri köpek balığı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşıran dalgıçlar hayatının şokunu yaşadı.

Dalgıçlar neye uğradığını şaşırdı

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İskoçya'daki Inner Hebrides takım adalarında denize giren dalgıçlar bir anda karşılaştıkları görüntü ile şoke oldular.
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Will Clarke, bulanık suların arasından beliren köpek balığını görünce ne yapacağını şaşırırken, tedirginlik dolu anlar yaşadı.
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Korkutucu görüntüsü ile en derin kabuslara girebilecek nitelikteki köpek balığı, ağzını açmış kendilerine doğru geliyordu.
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Neyse ki dalgıçlar, karşılaştıkları köpek balığı türünün sadece plankton ve küçük kabuklularla beslendiğini fark etti.
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Korkuyla başlayıp merak ve keyifle devam eden olayda; sudaki plastik parçaların çokluğu da dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
köpek balığı dalgıç İskoçya

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