HABER

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 04:44 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan bir TIR yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen TIR şoförü, TIR dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, çok sayıda göçmen yaralandı.

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 04,00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içinde yaklaşık 50 göçmenin bulunduğu TIR, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada panikleyen TIR şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savurdu. Kimliği öğrenilemeyen TIR şoförü dorseyi bırakarak olay yerinden kaçarken, çok sayıda göçmen ise yaralı bir olarak bir petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dorsenin bulunduğu yerde ve petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çok sayıda göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Antalya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybettiAntalya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Edremit'te şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastıEdremit'te şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy TIR göçmen trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Bakan resmen açıkladı! Wolkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

Bakan resmen açıkladı! Wolkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

CHP'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt!

CHP'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Antalya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4’ü asker 7 yaralı

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4’ü asker 7 yaralı

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.