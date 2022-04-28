Arnavutköy'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı! Önce tornavida sonra kurşun

Arnavutköy’de oto kaporta dükkanında çalışan 2 arkadaş çalıştıkları esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Tornavida ile birbirinin üzerine yürüyen 2 kişiden bir tanesi belinden çıkarttığı silah ile arkadaşını bacağından yaraladı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavga anı ve bir kişinin vurulduğu o anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

(İHA)

