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  4. Arnavutköy'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı! Önce tornavida sonra kurşun

Arnavutköy'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı! Önce tornavida sonra kurşun

28.04.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de oto kaportacıda bir genç, tartışma sırasında üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavga anı ve bir kişinin vurulduğu o anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı! Önce tornavida sonra kurşun

Arnavutköy’de oto kaporta dükkanında çalışan 2 arkadaş çalıştıkları esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Tornavida ile birbirinin üzerine yürüyen 2 kişiden bir tanesi belinden çıkarttığı silah ile arkadaşını bacağından yaraladı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavga anı ve bir kişinin vurulduğu o anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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