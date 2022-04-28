Arnavutköy'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı! Önce tornavida sonra kurşun

Arnavutköy’de oto kaporta dükkanında çalışan 2 arkadaş çalıştıkları esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Tornavida ile birbirinin üzerine yürüyen 2 kişiden bir tanesi belinden çıkarttığı silah ile arkadaşını bacağından yaraladı.
Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavga anı ve bir kişinin vurulduğu o anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.
(İHA)
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