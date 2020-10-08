Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen 55 yaşındaki S.T'ye bir kişi tabancayla ateş etti. Saldırgan, S.T'yi iki bacağından vurarak yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken S.T. yere düştü. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde çalışma yaptı.

Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

