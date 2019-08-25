HABER

Arnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de sokakta park halindeki otomobili çekilen bir kişi, gittiği otoparktaki görevli 2 kişi ile bir trafik polisini darp etti.

Arnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp etti

Soner HASIRCIOĞLU - İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de sokakta park halindeki otomobili çekilen bir kişi, gittiği otoparktaki görevli 2 kişi ile bir trafik polisini darp etti. Saldırgan, olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis ve otopark görevlileri hastanede tedavi altına alındı. Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, Arnavutköy ilçe merkezinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi V.B, sokakta hatalı park eden bir otomobili çekici ile otoparka çekti. Aracının çekildiğini haberini alan ve kick boks antrenörü olduğu öğrenilen Muhammed E., otomobilin çekildiği otoparka geldi. Muhammed E. ile otopark görevlisi 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın yaşandığı sırada otoparka gelen polis memuru V.B., aracı çekilen Muhammed E.'yi sakinleştirmek için yanına gitti. İddiaya göre aracı çekilen Muhammed E., tartıştığı polis memuru V.B.'ye de yumruk attı. Aldığı darbelerle kaşı açılan ve dişi kırılan V.B., olay yerine takviye polis istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, gözaltına alındı. Yumruklu saldırıya uğrayan trafik polisi V.B. ve 2 otopark çalışanı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı polis memuru V.B.'ye, 10 gün iş göremez raporu verildi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Olay yerine gelen takviye ekipler Muhammed E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayın meydana geldiği anlar ise, otoparkın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Muhammed E. otoparka geliyor. Muhammed E. görevlilerle tartışıyor. Şüpheli daha sonra otopark görevlisine yumruk atarak, yere düşürüyor. Görüntülerin devamında çekiciden inen polis memuru V.B. yüzünü tutuyor.
(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp ettiArnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp ettiArnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp etti

PARTNER Sokakta aşka geldiler! Sokakta aşka geldiler!
Çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek karayolunu trafiğe kapattıÇocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek karayolunu trafiğe kapattı
Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya dalarak kutlayacakEngelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya dalarak kutlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.