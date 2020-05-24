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  4. Arnavutköy'de çok sayıda kişi bıçak ve silahla kavga etti: 4 yaralı

Arnavutköy'de çok sayıda kişi bıçak ve silahla kavga etti: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de iki aile arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki aile üyelerinin kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hadımköy Hastane Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan 2 ailenin üyeleri sokakta birbirine girdi. Kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Sokağı savaş alanına çeviren kavgada 3 kişi silahla, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Kavgaya olay yerine gelen polis müdahale etti. Kavgayı mahalle muhtarı ve polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralı 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan her iki gruptan da çok sayıda kişi göz altına alındı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günde ellerinde silahlarla ateş açan gruba mahalle sakinleri tepki gösterdi.

(DHA)

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