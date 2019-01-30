KADIN

Artık bahaneniz var! Kadınların uykuya erkeklerden daha çok ihtiyacı var

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
UYKU VE RÜYA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Kadınlara iyi haber! Yeni yapılan bilimsel çalışmaya göre eşinizden biraz daha fazla uyumayı ümit ediyorsanız artık mükemmel bir bahaneniz var. Çünkü bilime göre uyumak, erkeklere oranla kadınlarda daha iyi sonuçlara neden olabilir.

Artık bahaneniz var! Kadınların uykuya erkeklerden daha çok ihtiyacı var

Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, uzun uykunun kadınlar için diyabet riskini azalttığı bulundu, ancak cinsiyet, uyku ve insülin seviyeleri arasındaki bağlantıyı inceleyen araştırmaya göre erkekler üzerinde tuhaf bir etkisi oldu.

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Hollandalı araştırma ekibine göre erkeklerin fazla uyuması ise diyabet riskini artırıyor. Amsterdam'daki VU Tıp Merkezi'nden Dr Femke Rutters, ''Neredeyse 800 sağlıklı insandan oluşan bir grupta, uyku süresi ile glukoz metabolizması arasında cinsiyete özgü ilişkiler gördük.

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Erkeklerde, çok fazla veya çok az uyumak, vücuttaki hücrelerin insüline daha az yanıt vermesi, glikoz alımını azaltması ve böylece gelecekte diyabet gelişme riskini arttırmasıyla ilgiliydi. Kadınlarda böyle bir ilişki gözlenmedi. Bu araştırma uykunun sağlığın kilit bir yönü için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.''

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Yani en azından bu araştırma hafta sonu kadınlar için şekerleme yapmanın güzel bir gerekçesi olabilir.

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