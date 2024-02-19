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"Artık göğüslerimi beğeniyorum" demişti! Sydney Sweeney iddialı tarzıyla kırmızı halıda

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney son dönemi parlayan isimlerinden. Ödül gecesine iddialı kırmızı elbisesiyle gelen güzel oyuncu daha önce "Artık göğüslerimi beğeniyorum." diyerek dikkat çekmişti.

"Artık göğüslerimi beğeniyorum" demişti! Sydney Sweeney iddialı tarzıyla kırmızı halıda

Emmy Ödüllü 'Euphoria' dizisinin 26 yaşındaki yıldızı Sydney Sweeney katıldığı ödül gecesinde oldukça çekiciydi.

26 yaşındaki Sydney Sweeney, kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Euphoria yıldızının tarzı hayranlarından tam not aldı.

Güzel oyuncu, lise yılları boyunca göğüsleri 'büyük' olduğu için özgüvensiz hissettiğini ve göğüs küçültme ameliyatı olmayı hayal ettiğini açıklamıştı

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"Lisedeyken göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum ve 18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim" diyen ünlü isim, şöyle devam etmişti:

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"Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum."

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