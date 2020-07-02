Artık makyajınız akmayacak! Sürekli makyaj temizlemek zorunda kalmamak için...

Makyaj yapmak oldukça keyifli hissettirir. Yorucu, sıcak bir günün sonunda göz altına akmış veya yüz çizgilerinde birikmiş makyaj kalıntıları ise keyfinizi yarıda kesebilir. Ama gün boyu kusursuz kalan makyaj imkansız değil! Çeşitli yöntemler ve yeni ürünler ile daha dayanıklı makyaja sahip olabilirsiniz. Makyajınız dayanıklı olduğunda zamandan tasarruf edersiniz. Bunun yanı sıra makyajınızı devamlı kontrol etme endişeniz de ortadan kalkar. Su geçirmeyen makyaj ile denize veya havuza girebilirsiniz. İşte akmayan makyaj yapmanın yolları...

CİLT TEMİZLİĞİNİ ATLAMAYIN

Makyajınızı uygulamadan önce cildinizi hazırlamanız gerekir. Temiz bir cilde yaptığınız uygulama cildinizi daha sağlıklı gösterir. Gözeneklerinizi arındıran bir jel ile yüzünüzü yıkayıp ardından tonik uygulayabilirsiniz. Sonrasında uyguladığınız nemlendirici ve güneş kremi hafif yapıda olmalı. Böylece sıcağa maruz kaldığınızda cildinizde ekstra nem oluşturmaz.

MAKYAJ BAZININ ÖNEMİ

Ten makyajınıza geçmeden cildinize primer uygulayın. Cildimiz nemli, sıcak günlerde daha çok yağlandığı için ten makyajının kalıcılığı azalır. Makyaj bazı ise fondötenin gün içinde bozulmasını veya akmasını büyük oranda önler. Cildiniz ile diğer ten ürünleriniz arasında bir katman oluşturur. Diğer makyaj malzemeleri gibi primerlar da cilt tipinize ve uygulayacağınız bölgeye göre çeşitlilik gösterir.