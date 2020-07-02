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Artık makyajınız akmayacak! Sürekli makyaj temizlemek zorunda kalmamak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Plajda, havuz kenarında veya terleyince akan makyajdan daha can sıkıcı bir şey yok... Makyajınızı gün içinde defalarca tazelemek çok yorucu olabilir. Fakat aradığınız tazeliği makyajınızı çıkarana kadar sürdürmek artık hayal değil! Makyajınızı kolayca olumsuz koşullara daha dayanıklı hale getirebilirsiniz. Siz de bu yöntemleri uygulayarak kusursuz bir makyaja sahip olmanın tadını çıkarın!

Artık makyajınız akmayacak! Sürekli makyaj temizlemek zorunda kalmamak için...

Makyaj yapmak oldukça keyifli hissettirir. Yorucu, sıcak bir günün sonunda göz altına akmış veya yüz çizgilerinde birikmiş makyaj kalıntıları ise keyfinizi yarıda kesebilir. Ama gün boyu kusursuz kalan makyaj imkansız değil! Çeşitli yöntemler ve yeni ürünler ile daha dayanıklı makyaja sahip olabilirsiniz. Makyajınız dayanıklı olduğunda zamandan tasarruf edersiniz. Bunun yanı sıra makyajınızı devamlı kontrol etme endişeniz de ortadan kalkar. Su geçirmeyen makyaj ile denize veya havuza girebilirsiniz. İşte akmayan makyaj yapmanın yolları...

CİLT TEMİZLİĞİNİ ATLAMAYIN

Makyajınızı uygulamadan önce cildinizi hazırlamanız gerekir. Temiz bir cilde yaptığınız uygulama cildinizi daha sağlıklı gösterir. Gözeneklerinizi arındıran bir jel ile yüzünüzü yıkayıp ardından tonik uygulayabilirsiniz. Sonrasında uyguladığınız nemlendirici ve güneş kremi hafif yapıda olmalı. Böylece sıcağa maruz kaldığınızda cildinizde ekstra nem oluşturmaz.

MAKYAJ BAZININ ÖNEMİ

Ten makyajınıza geçmeden cildinize primer uygulayın. Cildimiz nemli, sıcak günlerde daha çok yağlandığı için ten makyajının kalıcılığı azalır. Makyaj bazı ise fondötenin gün içinde bozulmasını veya akmasını büyük oranda önler. Cildiniz ile diğer ten ürünleriniz arasında bir katman oluşturur. Diğer makyaj malzemeleri gibi primerlar da cilt tipinize ve uygulayacağınız bölgeye göre çeşitlilik gösterir.

WATERPROOF ÜRÜNLER

Makyaj çantanızda “waterproof” yani “suya dayanıklı” ürünlere yer verin. Waterproof makyaj malzemeleri arasında göz kalemi, rimel, fondöten gibi ürünler vardır. Spor yapanlar terlediğinde, tatile gidenler deniz/havuz kenarında waterproof makyaj malzemeleri sayesinde akma yaşamazlar. Waterproof makyaj malzemeleri suya, tere veya yağlı cilde karşı dayanıklı yapıda üretilir. Bu sayede waterproof ürünler, normal ürünlere göre daha kalıcıdır.

DOĞRU ALLIK TERCİHİ

Makyajınız akmaya daha dayanıklı olsun isterseniz allık tercihinize dikkat etmelisiniz. Pudra formundaki allık veya highlighter yerine, likit ya da kremsi yapıda olanları tercih edin. Likit veya kremsi ürünler cildinize daha iyi tutunur. Bu sayede kalıcılık ve dayanıklılık bakımından toz ürünlere göre performansı fazladır. Krem/likit allıklar ile akma endişesi yaşamadan cildinize renk katabilirsiniz.

SABİTLEYİCİ SPREY VEYA PUDRA KULLANIN

Makyajınız bittikten sonra sabitlemek için pudra kullanabilirsiniz. Eğer cildinizde şeffaf bir etki bırakmasını isterseniz transparan pudra kullanın. Transparan pudra, toz formunda olduğundan dolayı cildinizde oluşabilen fazla yağ ve nemi emme özelliğine sahiptir. Cilt makyajınızı pudra ile tamamladığınızda pürüzsüz bir görünüme kavuşursunuz. Ardından sabitleyici sprey uygulamanız kalıcılığı daha da artırır. Pudra ve spreyi birlikte ya da tek başına kullanabilirsiniz.

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