Artık meyve kabuklarını çöpe atmayacaksınız! Temizlik için sirke yapmak çok kolay...

Özellikle kış aylarında tüketilen portakal, mandalina, limon, elma gibi meyvelerin kabuklarını dönüştürmek, sirke yapmak son derece basit. Bu tarifi sıklıkla yapacağınıza emin olun.

Karbon ayak izimizi azaltmanın ve doğanın dengesini korumanın en önemli adımı doğadan aldığımızı doğaya geri vermektir. İhtiyacımız olanı yine doğanın verdiklerinden karşılamak, aslında bir hayal değil, ona olan sorumluluğumuzdur. Örneğin meyve kabukları, kimine göre çöp, kimine göre ise muhteşem bir kaynaktır. Doğada var olan her türlü meyve ve sebze, çekirdeğinden kabuğuna kadar bir çok fayda barındırır. Özellikle sert kabuklu meyvelerin kabuklarını atmayıp, temizlikte kullanabileceğimiz keskin bir sirke elde etmenin yollarını gelin birlikte görelim.

Kabukları meyvelerden ayırmadan önce iyice yıkayın.

Küçük parçalara ayırdığınız meyve kabuklarını kavanoza yerleştirin. (Meyve kabuklarını karışık olarak yapabilirsiniz yada her meyvenin tek başına sirkesini kurabilirsiniz.)

Kabukları yerleştirdikten sonra eğer evinizde varsa az miktarda sirke anası veya doğal ev yapımı sirke ekleyin. Bu ikisi evinizde bulunmuyorsa bir miktar şeker ekleyin.

İçme suyunu da ekleyerek, suyun kabukların üzerini kapattığından emin olun.

Tülbenti kavanozun ağzına kapatarak bir ip veya lastik yardımıyla gerin.

Ve kavanozları karanlık, 21-25 derece ısıya sahip serin ve kuru yerde saklayın.

Buraya kadar sırasıyla yapılanlar oldukça basit. Bundan sonrası ise daha da zahmetsiz bir süreç. Tek ihtiyacınız olan sadece iyi bir takip ve gözlem.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Sirke kavanozlarını her gün bir tahta kaşık yardımı ile karıştırın.

Sirke kurulumundan sonraki 10 günlük sürede kavanoza meyve kabuğu ekleyebilirsiniz.

Bir süre sonra sirke üzerinde ince, beyaz küfe benzer bir tabaka oluşacaktır. Endişe etmeyin. Ancak yeşil ve kokulu bir tabaka oluşmuşsa sirkeyi dökmeniz ve aynı süreci baştan almanız gerekecektir.

Yaklaşık 2 ay sonra sirke oluşumu tamamlanmış olacaktır. Çift tülbentle meyve kabuklarını süzerek temiz şekilde şişeleme yapabilirsiniz.

NEREDE KULLANILIR?

Saç ve cilt temizliği

Banyo ve mutfak tezgahı temizliği

Meyve ve sebzelerin bakteri ve ilaçlardan arındırılması

Yer temizliği

Bulaşıkların deterjan atıklarından arındırılması

Buzdolabı temizliği

Çaydanlık ve su ısıtıcılarında biriken kireçlerin sökülmesi

