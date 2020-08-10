Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...

Sirke olmadan ne yapardık ki? Hem sofraları şenlendiren hem de temizlikte kullanılan sirke; saç rengini açarken de mucizeler yaratıyor! Kopkoyu saçlarınızı sarı yapmasa da rengini 1-2 ton açıyor ve daha parlak saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Peki, bunu nasıl başarıyor?

SİRKE İLE SAÇ RENGİ NASIL AÇILIR?

1. Yalnızca sirkeyi kullanarak saçlarınızın rengini açabilirsiniz!

Malzemeler: 2 yemek kaşığı sirke, 2 bardak su, sirke kokusundan rahatsız olanlar için birkaç damla lavanta yağı

Hazırlanışı: Daha açık tonda ve parlak saçlara sahip olmak sirke ile çok kolay! Suyu iyice kaynattıktan sonra sirkeyi eklemeniz yeterli. Ardından hazırladığınız karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Sirke kokusu ağır ve keskin geliyorsa içine lavanta yağı gibi güzel kokulu yağlardan ekleyebilirsiniz.

Kullanımı: Soğuyan sirkeli suyu daha kolay kullanabilmek için bir sprey şişesine aktarabilirsiniz. Sonrasında saçlarınızı saç tipinize uygun bir şampuan ile yıkayın ve güzelce durulayın. Saçlarınızı nazik bir şekilde sıkarak fazla suyun süzülmesini sağlayın. Ardından sirkeli suyu saçlarınıza iyice yedirin ve bu işlemden sonra 15-20 dakika bekleyin. Saçlarınızı ılık suyla duruladıktan sonra görev tamam demektir!