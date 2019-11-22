Artık sadece bulaşıkları yıkamak için kullanmayacaksınız! Bulaşık makinesi tableti en iyi arkadaşınız olacak

İşte işinize yarayacak 6 kullanışlı numara.
Çamaşır makineleri kıyafetleri ve bulaşık makineleri de tabak bardakları temizlediğinden makinelerin hiç kirleneceğini düşünmüyor olabilirsiniz ama bu elektronik aletler de bir süre sonra kirlenebiliyorlar. Uzmanlar ayda bir veya iki kez yıkamanızı öneriyor. Peki nasıl? Örneğin, çamaşır makineninizi 90 santigrat dereceye ayarlayın içine bir veya iki tablet bulaşık deterjanı atın ve çalıştırın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durular, tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üstü makineler için kullanışlıdır, çünkü makinenin ömrünü biraz daha uzatabilir.
Fritözün içindeki tüm yağları çıkarmak çok zor. Düşünebileceğimiz en can sıkıcı işlerden biri fritöz temizliğidir. Neyse ki, bulaşık makinesi tableti bu görevi çok daha kolaylaştırabilir. Boş fritözün yaklaşık dörtte üçünü ılık suyla doldurun ve bulaşık makinesi tableti ekleyin. Fritöz sepetini de içinde bırakın. Fritözü açın ancak 90 ° C'den daha sıcak olmadığından emin olun. 10 dakika kadar bekletin.
Birçok insanın sorun yaşadığı şeylerden biri de, yemek pişirdikten çok sonra evde bıraktığı kokudur. Evinizdeki bu kokulardan kurtulmanın kolay yolu ise bulaşık makinesi tableti kullanmaktır. Yapmanız gereken büyük bir tenceryi suyla doldurun tableti ekleyin ve ocağın altını açın. Evinizin kokulardan arındığını göreceksiniz.
Çay demliğinde, bardaklarda kalan lekeleri çıkarmak için de tablet kullanabilirsiniz. Bardağı kaynar su ile doldurun tabletin yarısını ekleyin ve bir saat bu şekilde bekletin. Kahverengi lekelerin kaybolduğunu fark edeceksiniz!
Özellikle beyaz tişörtlerinizden belli olan sarı lekelerden kurtulmanın yolu da tabletten geçiyor. Yapmanız gereken tek şey çamaşır makinenize bir tablet eklemek. Makineyi her zamanki gibi çalıştırın.
Tencerenize veya tepsinize yanmış yiyecek parçaları sıkışmış ve bunları çıkarmakta zorlanıyor musunuz? Burada da en iyi arkadaşınız tablet olacak. Kaynar su dolu tencereye tableti koyun. Suyun birkaç dakika daha kaynamasına izin verin. Daha sonra, tavayı sünger veya bulaşık fırçası ile temizleyin.
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