Artık sadece bulaşıkları yıkamak için kullanmayacaksınız! Bulaşık makinesi tableti en iyi arkadaşınız olacak

İşte işinize yarayacak 6 kullanışlı numara.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLİĞİ

Çamaşır makineleri kıyafetleri ve bulaşık makineleri de tabak bardakları temizlediğinden makinelerin hiç kirleneceğini düşünmüyor olabilirsiniz ama bu elektronik aletler de bir süre sonra kirlenebiliyorlar. Uzmanlar ayda bir veya iki kez yıkamanızı öneriyor. Peki nasıl? Örneğin, çamaşır makineninizi 90 santigrat dereceye ayarlayın içine bir veya iki tablet bulaşık deterjanı atın ve çalıştırın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durular, tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üstü makineler için kullanışlıdır, çünkü makinenin ömrünü biraz daha uzatabilir.

FRİTÖZ TEMİZLİĞİNDE

Fritözün içindeki tüm yağları çıkarmak çok zor. Düşünebileceğimiz en can sıkıcı işlerden biri fritöz temizliğidir. Neyse ki, bulaşık makinesi tableti bu görevi çok daha kolaylaştırabilir. Boş fritözün yaklaşık dörtte üçünü ılık suyla doldurun ve bulaşık makinesi tableti ekleyin. Fritöz sepetini de içinde bırakın. Fritözü açın ancak 90 ° C'den daha sıcak olmadığından emin olun. 10 dakika kadar bekletin.