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    Artık simit yemek de hayal oldu! 499 TL'lik simit tabağı sosyal medyada olay yarattı: "5 kişilik aile gitsen maaş bitti"

    27.06.2024 11:31
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 11:31
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde simitin sunum şekliyle birlikte fiyatı çok konuşuldu. Kaşar peyniri, domates, yumurta ve az miktardaki pastırmadan oluşan simit tabağının 499 TL'lik fiyatı sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kullanıcılar o anları yorum yağmuruna tuttu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde simidin diğer malzemeler eklenerek tavada ısıtılmış hali yer aldı.

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    Simit parçalarının arasına kaşar peyniri ve tam ortasına yumurta kırılarak yapılan sunumun en önemli dokunuşu ise birkaç parça pastırma oldu. Tarifi adım adım kameraya çekilen simidin fiyatının 499 TL olması ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "5 kişilik aile gitsen maaş bitti" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun maliyeti 50 TL" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben bunu evde yaparım param da cebimde kalır" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
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