Artık tüm oyuncular yarışabilecek

Peki, nedir bu çapraz platform özelliği? Bildiğiniz gibi oyunun çevrimiçi modunda sadece o platformdaki oyuncular ile eşleşebiliyordunuz. Örneğin; PS4 kullanıcıları PS4 kullanıcıları, Xbox One kullanıcıları ise Xbox One kullanıcıları ile yarışabiliyordu.

KENDİ ARALARINDA YARIŞABİLECEKLER

Güncelleme ile gelen çapraz platform özelliği sayesinde, PC, PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri kendi aralarında yarışlar düzenleyebiliyor. Bu çapraz platform olayında en katı Sony cephesi görünüyordu. Ancak Sony de Minecraft ve Fortnite ile bu inadından vazgeçip diğerlerinin yanına katıldı.

YENİ OYUN BU YIL ÇIKACAK

Yeni nesiller için gelecek olan ve geliştirilmeye başlanan yeni Need for Speed oyununun duyurusu da bu yıl içerisinde yapılacak. Yeni NFS‘nin yine Heat tadında olması ve çıktığı gibi çapraz platform özelliğine sahip olması bekleniyor. Mevcut nesil konsollarda 30 FPS çalışan Need for Speed oyunlarının yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X’te 60 FPS ve üzeri çalışması bekleniyor.

