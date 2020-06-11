HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Artık tüm oyuncular yarışabilecek

Artık tüm oyuncular yarışabilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:37 | Son Güncelleme

EA’in sevilen yarış oyunu Need for Speed Heat, Kasım 2019’da çıkışını gerçekleştirmişti. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan oyun bugün aldığı güncelleme ile çapraz platform özelliğine kavuştu.

Artık tüm oyuncular yarışabilecek

Peki, nedir bu çapraz platform özelliği? Bildiğiniz gibi oyunun çevrimiçi modunda sadece o platformdaki oyuncular ile eşleşebiliyordunuz. Örneğin; PS4 kullanıcıları PS4 kullanıcıları, Xbox One kullanıcıları ise Xbox One kullanıcıları ile yarışabiliyordu.

KENDİ ARALARINDA YARIŞABİLECEKLER

Güncelleme ile gelen çapraz platform özelliği sayesinde, PC, PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri kendi aralarında yarışlar düzenleyebiliyor. Bu çapraz platform olayında en katı Sony cephesi görünüyordu. Ancak Sony de Minecraft ve Fortnite ile bu inadından vazgeçip diğerlerinin yanına katıldı.

YENİ OYUN BU YIL ÇIKACAK

Yeni nesiller için gelecek olan ve geliştirilmeye başlanan yeni Need for Speed oyununun duyurusu da bu yıl içerisinde yapılacak. Yeni NFS‘nin yine Heat tadında olması ve çıktığı gibi çapraz platform özelliğine sahip olması bekleniyor. Mevcut nesil konsollarda 30 FPS çalışan Need for Speed oyunlarının yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X’te 60 FPS ve üzeri çalışması bekleniyor.

Elon Musk fabrikalar açılsın demişti, çalışanlarda Covid-19 görüldü!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
iPhone'ların yeni güncellemesinde hangi yenilikler var?iPhone'ların yeni güncellemesinde hangi yenilikler var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

İğrenç olay! Zeytinlik alanda deodorant şişesiyle...

İğrenç olay! Zeytinlik alanda deodorant şişesiyle...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook Messenger yeni özellik işletmelere hız katacak

Facebook'tan ilişkileri kolaylaştıran yeni özellik!

Nvidia RTX 3090 dünyanın en güçlü ekran kartı olacak

Nvidia'dan dünyanın en güçlü ekran kartı sinyali!

iOS 13.6 Beta 2 sürümde ne gibi yenilikler var?

iPhone'ların yeni güncellemesinde hangi yenilikler var?

Samsung Galaxy Tab S7 Plus dikkatleri üzerine çekiyor

Samsung'un etkinliğinde bir sürpriz daha olacak!

Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı tehlikesi

Araştırmalar ortaya çıkardı! İşte sosyal medyadaki yeni tehlike

2020 model Mi Band 4: Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Türkiye'de merakla beklenen bileklik tanıtıldı! İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.