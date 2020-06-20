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Artık vazeline para vermeyeceksiniz! İşte evde doğal vazelin tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Deterjan ve su kullanımı ellerin kurumasına neden olur. Nemlendirilmeyen kuru ellerde de çatlaklar oluşur. Haşır haşır ses çıkartan eller zaman içerisinde rahatsız edici bir görüntü yaratacağı gibi deri hastalıklarına da davetiye çıkartır. Eğer oldukça sancılı ve ağrılı geçebilecek bu süreçten kaçınmak istiyorsanız, cildinizi düzenli olarak nemlendirmelisiniz.

Artık vazeline para vermeyeceksiniz! İşte evde doğal vazelin tarifi...

Kim pamuk gibi yumuşak ellere sahip olmak istemez ki? Çeşitli nedenlerle çatlayan ellerinizden şikayet ediyorsanız, en büyük dostunuz vazelin olacak! Peki, vazelin nasıl ortaya çıktı ve hikmeti nedir? Petrol rezervlerinde çalışan bir grup tarafından bulunan vazelin, kozmetik sektörünün bir numaralı ürünü olarak karşımıza çıkar ve nemlendirme özelliğiyle dikkatleri üzerine çeker. Fakat vazelin içerisinde kokusuz petrol barındırması nedeniyle de uzmanlar tarafından sıklıkla tartışılır. Ama merak etmeyin. Özellikle hamile kadınların kullanması sakıncalı bulunan vazelini doğal malzemelerle evde kendiniz de yapabilirsiniz.

GÜL KOKULU DOĞAL VAZELİN YAPIMI

Mis gibi kokan ev yapımı vazelinle cildinizdeki çatlardan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Malzemeler:

l 1 yemek kaşığı bal mumu
l 1 yemek kaşığı zeytinyağı
l 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
l 10-15 damla gül yağı

Yapılışı:

l Çelik bir tencereye 1 yemek kaşığı bal mumu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ekleyin.
l Yağlar buharlaşıp bal mumu eriyene kadar ocakta bekletin. Bu aşamada malzemelerin dokularını kaybetmemeleri için ocağı orta ateşte tutun ve başından ayrılmayın.
l Kaynama işlemi bittikten sonra karışımı tahta bir kaşıkla karıştırın ve soğumaya bırakın.
l Tam soğumadan, elinizi değdirebileceğiniz bir ısıda olduğunda, içerisine gül yağını ekleyin.
l Karışım tamamen soğuyana kadar karıştırmaya devam edin.
l 1-2 saat donması için bekleyin.
l Vazelin donduktan sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

EVDE VAZELİN YAPIMI

Farklı bir alternatif denemek isterseniz bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

l 6 çay kaşığı balmumu
l El mikseri
l El havlusu
l Küçük saplı tencere
l Çeyrek su bardağı Hindistan cevizi yağı
l Çeyrek su bardağı zeytinyağı
l Küçük metal ya da cam kap

Yapılışı:

l Bal mumu, Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağını ısıyı geçiren metal ya da cam kabın içerisine koyun.
l İçerisine malzemeleri koyduğunuz kabı da bir bardak su eklediğiniz küçük saplı tencerenin içerisine yerleştirin.
l Benmari usulü olarak isimlendirilen yöntemle malzemeleri eritmeye başlayın. Bu aşamada malzemelerin içerisine su girmemesine ve tencerenin içinde bulunan suyun kaynar olmasına dikkat edin.
l Su kaynayıp malzemeler tamamen eridiğinde, karışım komojen bir kıvam alana kadar, güzelce karıştırın ve ocağın altını kapatın.
l Kabı tezgahın üzerine serdiğiniz havluyla güzelce sarın.
l 30 dakika boyunca, karışımın tamamen homojen hale gelebilmesi için, el mikseriyle karıştırın. Yaptığınız vazelin oda sıcaklığına gelene kadar karıştırmaya devam edin.
l Evde yapılan vazelini en fazla 1 yıl kullanabilirsiniz. 1 yılı aşan ürünlerin, bakteri oluşumu sebebiyle, sağlık açısından sıkıntı yaratabileceğini unutmamanız gerekir.

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