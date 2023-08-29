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  4. Artvin’de heyelan: Kaya parçaları metrelerce yüksekten düştü! Saniye saniye görüntülendi

Artvin’de heyelan: Kaya parçaları metrelerce yüksekten düştü! Saniye saniye görüntülendi

29.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları metrelerce yükseklikten karayoluna düştü. Şans eseri heyelan anında karayolundan araç geçmemesi olası felaketi önledi.

Heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kısa süre içerisinde ekipler bölgeye gitti. Yapılan çalışma sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı ise bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Artvin heyelan

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