Artvin’de heyelan: Kaya parçaları metrelerce yüksekten düştü! Saniye saniye görüntülendi

Artvin’in Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları metrelerce yükseklikten karayoluna düştü. Şans eseri heyelan anında karayolundan araç geçmemesi olası felaketi önledi.

Heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kısa süre içerisinde ekipler bölgeye gitti. Yapılan çalışma sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı ise bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

