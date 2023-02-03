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  4. Artvin'de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti

Artvin'de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti

03.02.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Şavşat ilçesinde karlı dağların eteklerinden havalanan yamaç paraşütü sporcuları muhteşem manzara eşliğinde göklerde süzülerek başarılı iniş yaptı.

Artvin’in 'Sakin Şehir' unvanlı Şavşat ilçesi yamaç paraşütü sporcularının uğrak noktası haline geldi.

Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü'nün daveti üzerine Şavşat Sahara Dağı 2 bin 650 rakımlı Takolla mevkiden atlayış yapan pilot Bayram Yücel ile yolcu öğrenci pilot Ebubekir Dağ yaklaşık 60 santimetre kar üzerinde koşarak kalkış yapmaya çalıştı.

İlk denemelerinde rüzgarında yetersizliği nedeniyle kalkış yapamayan ekip, kar üzerine düştü. Kara gömülen pilotlar yeniden kalkarak ikinci denemesini yaptı.

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi Sporcusu Pilot Bayram Yücel ikinci denemesinde başarılı kalkış yaparak karla kaplı Sahara Dağı eteklerinde yaklaşık 400 metre yükseklikten süzülerek manzara eşliğinde Kocabey mezrasına başarılı iniş yaptı.

Bölgenin yamaç paraşütü için uygun rotalar arasında yer alması için test uçuşlarının devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

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Artvin yamaç paraşütü

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