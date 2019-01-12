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Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 16:10 | Son Güncelleme

ARTVİN'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüphelinden 27'si tutuklandı.  Artvin'de, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüphelinden 27'si tutuklandı.
Artvin'de, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu iddiasıyla 5'i Gürcistan uyruklu 18 kişiyi daha takibe alan polis ekipleri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 30 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 160 ecstasy uyuşturucu hap, 13,1 gram kokain, 276,31 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 14 gram kenevir tohumu ve 1 gram sentetik uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.
Şüphelilerden 27'si, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklamaArtvin'deki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklamaArtvin'deki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

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