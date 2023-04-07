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'Aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur!' Akşener'in başdanışmanından oy oranı sözleri: 'Evet kriz sonrası düştü ama...'

07.04.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin beklediği seçimlere kısa süre kala muhalefetin ortak liste kararı dikkat çekti. Gazeteci Enver Aysever'in yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, ekonomi kurmaylarından biri olması düşünülen ismi vererek ortak liste çalışmalarında son durumu açıkladı. "Krizle oy oranımız düştü" diyen Çıray, son anket sonuçlarını açıkladı. Çıray ayrıca Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

'Aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur!' Akşener'in başdanışmanından oy oranı sözleri: 'Evet kriz sonrası düştü ama...'

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı yarışının yanı sıra genel seçimler için de hareketlilik sürüyor. İttifak bir yandan Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmaya çalışırken bir yandan da Meclis'te çoğunluğu elde etmeye çalışacak. İYİ Parti lideri Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Çoğunluk olmazsa Kılıçdaroğlu topal ördek olur" dedi. Akşener'in altılı masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü belirten Çıray, son anket sonuçlarına göre oy oranlarını da açıkladı.

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Aytun Çıray

"EKONOMİ KURMAYLARINDAN BİRİ OLABİLİR"

Gazeteci Enver Aysever'e yaptığı açıklamalarda Çıray şunları söyledi:

"Gelecek, DEVA, Demokrat ve Saadet Partileri muhtemelen CHP listelerinden seçime girecek. Bilge Yılmaz, ekonomi kurmaylarından biri olabilir."

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Akşener ve İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz

ANKET AÇIKLAMASI! "KRİZLE BİR MİKTAR DÜŞMÜŞTÜ, ŞİMDİ..."

"Oy oranı meselesine gelince; bu krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle ilk üç partiden biriyiz."

"ÇOĞUNLUK OLMAZSA KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR"

Cumhurbaşkanlığını kimin kazanacağının yanı sıra Meclis'te ortaya çıkacak tablo da merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayı seçilen adayın yer aldığı ittifakın Meclis'te çoğunluğu elde edememesi olasılığı söz konusu. Çıray'dan bu durumla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi:

"Mecliste 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur."

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Anahtar Kelimeler:
Aytun Çıray İYİ Parti Millet İttifakı

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