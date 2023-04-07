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  4. SON DAKİKA: Milletvekili listelerinin teslim edilmesine iki gün kala AK Parti'den sürpriz ziyaret! Masada teklif var mı?

SON DAKİKA: Milletvekili listelerinin teslim edilmesine iki gün kala AK Parti'den sürpriz ziyaret! Masada teklif var mı?

07.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son olarak Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi'ni katan AK Parti, listelerin YSK'ya sunulmasından iki gün önce DSP'yi ziyaret ediyor. AK Parti'nin iki önemli ismi Binali Yıldırım ve Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti Genel Merkezi'nde Önder Aksakallı ile görüşüyor. İlk fotoğraflar geldi.

SON DAKİKA: Milletvekili listelerinin teslim edilmesine iki gün kala AK Parti'den sürpriz ziyaret! Masada teklif var mı?

Son dakika... Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala gündem hareketlendi. İttifak ve partilerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olması sonrasında gözler milletvekilleri aday listelerine çevrilmişti. Cumhur İttifakı ortağı MHP ortak liste kararı almayıp kendi listesiyle seçime girme kararı almış ve dün milletvekili aday listesini yayınlamıştı.

SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN DSP'YE TEKLİF GİDECEK Mİ?

Bu gelişmeler sonrasında AK Parti'den DSP'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Habertürk'te yer alan habere göre AK Parti'nin DSP'ye bir teklif sunması bekleniyor. İttifakla ilgili yeni bir gelişme beklenmiyor fakat DSP, seçimlerde AK Parti'yi destekleyebilir. Son dakika gelişmesine göre Binali Yıldırım ve Ömer Çelik, DSP genel merkezine geldi! Görüşme başladı.

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KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ SONRASINDAKİ HDP ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Aksakal'ın Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrasında yaptığı HDP çıkışı gündem olmuştu. Aksakal, 'DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Kıbrıs çok önemlidir, mavi vatan çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini ayıran en önemli özellik ise kürsel emperyalist yapılarla kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir.' demişti.

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