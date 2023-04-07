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Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'istisna' kararını verdi! Bakan Soylu ve Binali Yıldırım...

07.04.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 37 gün kala siyaset kulislerinde hareketlilik yaşanıyor! CHP ile İYİ Parti kurmayları ortak liste konusunda fermuar sisteminde anlaşmıştı. 15 il için anlaşmaya varıldı. AK Parti'de ise durum farklı, ortak liste konusu rafa kalktı. Çok konuşulan üç dönem kuralıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi!

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'istisna' kararını verdi! Bakan Soylu ve Binali Yıldırım...

MHP'nin dün akşam aday listesini paylaşmasının ardından Cumhur İttifakı'nda ortak liste iddiası zayıfladı. Dört partinin de seçime kendi adı ve logosuyla girmesi bekleniyor. Binali Yıldırım, Mustafa Şentop gibi isimlerin parlamento dışında kalması gündemde. Bakanların hangi illerden vekil olacağı da belirlendi.

CHP İLE İYİ PARTİ 15 ŞEHİR İÇİN ANLAŞTI!

15'e yakın şehirde tek liste için uzlaşıldı! CHP ile İYİ Parti kurmayları uzun süredir liste için çalışıyordu. 81 il için projeksiyon yapıldı, değerlendirmeler neticesinde fermuar sistemi denilen durum ortaya çıktı.

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Bu illerin daha da artması için çaba devam ediyor. Bu illerde hem İYİ Parti hem de CHP ya milletvekili çıkaramamış, ya da tek milletvekili çıkarılmıştı. Bu nedenle 15 il için böyle projeksiyon yapıldı. Bazı illerde İYİ Parti'nin logosu olacak, altında CHP'li isimler bulunacak.

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Fermuar sistemi de buradan geliyor. Birbirini takip eden isimler olacak. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın ortak listeyle seçime gitmemesi sonrası yoğun şekilde mesaisini sürdürüyor.

ERDOĞAN KARARINI VERDİ! 3 DÖNEM İÇİN 'İSTİSNA' YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı, üç dönem kuralının istisnasız olarak uygulanması! Bakanlar da büyükşehirlerden aday gösterilecek. 70 dolayında isim üç dönem kuralına takılıyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ BÜYÜK KISMI OLMAYACAK

AK Parti genel başkan yardımcılarının büyük bir kısmı, Binali Yıldırım da keza aday olamayacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da üç dönem kuralına takılıyor.

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YA TRABZON YA DA İSTANBUL'DAN ADAY OLACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'den, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Malatya'dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'dan aday olması bekleniyor.

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Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'dan, İçişleri Bakanı Soylu'nun ise ya Trabzon ya da İstanbul'dan aday yapılması bekleniyor. (Kaynak: Habertürk / Fevzi Çakır)

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