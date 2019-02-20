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Asansör kabini altında sıkışan montaj işçisi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, montaj işlemlerinin son kontrollerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Feyzi Eren (37), yukarıdan inen asansör kabinini fark etmeyip, altında sıkıştı.

Asansör kabini altında sıkışan montaj işçisi ağır yaralandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, montaj işlemlerinin son kontrollerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Feyzi Eren (37), yukarıdan inen asansör kabinini fark etmeyip, altında sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Eren'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Asansör montaj işçisi, evli, bir çocuk babası Feyzi Eren, bugün saat 12.00 sıralarında, Kuvvetli Mahallesi Bozdağ Caddesi'ndeki beş katlı bir inşaata asansör montajına gitti. Montajın tamamlanmasının ardından test aşamasına geçildi. İddiaya göre, bu sırada montaj işlemlerinin son kontrollerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Eren, yukarıdan inen asansör kabinini fark etmedi. Eren, bulunduğu yer ile kabir arasında sıkışıp, ağır yaralandı.Eren'in feryadına koşan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Asansör kabini makara yardımı ile çekilerek Eren sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılan Eren, asansör boşluğundan çıkartılıp, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eren'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Asansör kabini altında sıkışan montaj işçisi ağır yaralandıAsansör kabini altında sıkışan montaj işçisi ağır yaralandıAsansör kabini altında sıkışan montaj işçisi ağır yaralandıAsansör kabini altında sıkışan montaj işçisi ağır yaralandı

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