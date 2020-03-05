Asherman sendromu nedir, tanı ve tedavisi nasıldır?

Çok aşırı durumlarda rahim ön ve arka duvarı birbirine yapışabilir. Ancak genellikle bu rahatsızlık rahmin küçük bölgelerindeki yapışıklıklar olarak görülür. Yapışıklıklar ince ya da kalın olabilir, birbirinden ayrı yerlerde meydana gelebilir ya da aynı yerdeki farklı yapışıklıklar büyüyerek birleşebilir.

Asherman sendromu olan kadınlarda adet döngüsü çok azdır ya da hiç yoktur ve adet dönemi ağrılı geçer. Yapışkan doku ya da yara doku adet döneminde kanın vücuttan atılmasına engel olur.

NASIL TANI KONULUR?

Asherman sendromundan şüphelenildiğinde tanı koymak için başvurulan ilk şeylerden bir tanesi kan tahlili yapılır. Kan tahlilinin yapılmasındaki amaç Asherman sendromuna benzer belirtilere sahip diğer hastalıkları elemektedir. Ayrıca bununla beraber rahim duvarı kalınlığına bakmak için ultrason muayenesi de gerçekleştirilir.

Asherman sendromu teşhisinde en etkili yöntem ise histeroskopidir. Bu yöntemle doktor rahim içerisini küçük bir teleskop benzeri araç ile kontrol eder. Bu kontrolde rahim içi yapışıklıklar ya da yara dokuları gözlemlenebilir.