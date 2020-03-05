Asherman sendromu nedir, tanı ve tedavisi nasıldır?

Çok aşırı durumlarda rahim ön ve arka duvarı birbirine yapışabilir. Ancak genellikle bu rahatsızlık rahmin küçük bölgelerindeki yapışıklıklar olarak görülür. Yapışıklıklar ince ya da kalın olabilir, birbirinden ayrı yerlerde meydana gelebilir ya da aynı yerdeki farklı yapışıklıklar büyüyerek birleşebilir.
Asherman sendromu olan kadınlarda adet döngüsü çok azdır ya da hiç yoktur ve adet dönemi ağrılı geçer. Yapışkan doku ya da yara doku adet döneminde kanın vücuttan atılmasına engel olur.
NASIL TANI KONULUR?
Asherman sendromundan şüphelenildiğinde tanı koymak için başvurulan ilk şeylerden bir tanesi kan tahlili yapılır. Kan tahlilinin yapılmasındaki amaç Asherman sendromuna benzer belirtilere sahip diğer hastalıkları elemektedir. Ayrıca bununla beraber rahim duvarı kalınlığına bakmak için ultrason muayenesi de gerçekleştirilir.
Asherman sendromu teşhisinde en etkili yöntem ise histeroskopidir. Bu yöntemle doktor rahim içerisini küçük bir teleskop benzeri araç ile kontrol eder. Bu kontrolde rahim içi yapışıklıklar ya da yara dokuları gözlemlenebilir.
Tüm bunların yanı sıra histerosalpinografi de sık tercih edilen tanı yöntemlerinden biridir. Bu yöntemle rahme özel bir boya verilir ve rahimde ya da fallop tüplerinde meydana gelen büyümeler ya da blokajlar kolay bir şekilde tespit edilebilir.
ASHERMAN SENDROMU TEDAVİSİ
Bu rahatsızlık operatik histeroskopi adı verilen bir cerrahi müdahale ile tedavi edilebiir. Tanı koymak için kullanılan histeroskopinin aksine bunda histeroskopa eklenmiş küçük cerrahi enstrümanlar yer alır. Operasyon genel anestezi altında gerçekleştirilir.
Operasyon sonrasında enfeksiyon oluşumunun önüne geçmek için antibiyotik kullanmak gerekir. Ayrıca rahim duvarının kalitesini arttırmak için östrojen tabletleri de kullanılabilir. Operasyonun başarılı olup olmadığı incelemek için daha sonra tanısal histeroskopi yöntemine başvurulur.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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