Aşık olmak kadının bedenini nasıl değiştiriyor?

Sevginin genler üzerindeki etkisini ortaya çıkaran türünün ilki olan bu araştırma, iki yıllık bir çalışmanın ürünü. Bu kapsamda yeni ilişkide olan 47 genç kadından kan örnekleri alındı.

Araştırmacılar, aşık olmuş kişilerdeki genetik değişiklikleri analiz ettiler. Çalışmada kadınların sadece psikolojik değil fiziksel olarak da etkilendiği keşfedildi. Ekip, takıntılı düşünce yoluyla kadınların bu süreçte virüslerle savaşan bir protein olan interferon ürettiğini buldu.

Süreç henüz tam olarak anlaşılmamasına rağmen, bilim insanları bunu kadınların bedenlerini döllenmeye/hamileliğe ön hazırlık yapmasına bağlıyor.

Bu keşif üzerine, bilim adamları ayrıca, bir kadının ilişkisi boyunca interferon seviyelerinin nasıl değiştiğini araştırdılar ve ilişkileri noktalandığında proteinde bir azalma olduğunu fark ettiler.

Araştırma ekibi, aşık olmanın, insan hayatındaki psikolojik açıdan en güçlü deneyimlerden biri olduğunu belirtiyor.

Şimdi, araştırma ekibi erkeklerin sevgiden nasıl etkilendiğini keşfetmeyi ve bir erkeğin romantizme genetik tepkisinin kadınlardan nasıl farklılaştığını ortaya çıkarmayı planlıyor.

