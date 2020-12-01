Aşırı ekmek yedi felç geçirdi! Uzman, ciddi uyarılarda bulundu

Bağışıklık sistemi beynin bazı kısımlarına saldırarak glütene yanıt verdiğinde glüten ataksi denen bir durum ortaya çıkabilir.
Bilim adamları, bunun aslında tüm bu lezzetli karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerde bulunan glütene oldukça yaygın bir reaksiyon olabileceğini keşfettiler. Konuşma ve yürüme güçlüğü gibi felç benzeri semptomlara neden olabildiği açıklandı.
Durumdan muzdarip bir kadın, dört yıl boyunca konuşma bozukluğu, titreme ve denge sorunları yaşadı ve şöyle konuştu: '2008'de pratisyen hekime ilk gittiğimde menopoz olduğu söylendi. Ama durumum daha kötüye gittiğinde bir nöroloğa yönlendirildim. Sağlığım önümüzdeki birkaç hafta içinde daha da kötüleşti. Etrafta dolaşmak için iki baston kullanmak zorunda kaldım. Aklımı kaybettiğimi sandım kimse bana ne olduğunu anlayamadı.'
Sonunda bir profesöre yönlendirilen kadına glüteni kesmesi söylendi. Önceden aşırı ekmek ve makarna ile beslenen kadının durumu neredeyse tamamen düzeldi artık bastonları olmadan yürüyebiliyor ancak, hala konuşma güçlüğü çekiyor. Doktorlar bunun kalıcı bir hasar olduğunu söylüyor.
Son 20 yılda 600'den fazla glüten ataksi hastasını tedavi eden Profesör Hadjivassiliou, glütensiz beslenmenin vakaların yüzde 80'ine yardımcı olduğunu söylüyor. Hadjivassiliou, 'Gluten ataksisi, beynin hareketten sorumlu kısmı olan beyincik hücrelerini yok eder ve bu uzun bir süre devam ederse semptomlar geri döndürülemez hale gelir. Birisi bize yönlendirildiyse ve beyincik ceviz büyüklüğüne düşürüldüyse, glütensiz bir diyetin yapabileceği çok şey var' diyor.
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