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Aşırı ekmek yedi felç geçirdi! Uzman, ciddi uyarılarda bulundu

01.12.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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Aşırı ekmek yedi felç geçirdi! Uzman, ciddi uyarılarda bulundu

Nişastalı karbonhidratların kötü bir üne kavuşması yeni bir şey değil, ancak ekmek ve makarna gibi yiyecekler yemek aslında beyninize zarar veriyor gibi görünüyor.

Bağışıklık sistemi beynin bazı kısımlarına saldırarak glütene yanıt verdiğinde glüten ataksi denen bir durum ortaya çıkabilir.

AŞIRI TÜKETİLDİĞİNDE FELCE NEDEN OLUYOR

Bilim adamları, bunun aslında tüm bu lezzetli karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerde bulunan glütene oldukça yaygın bir reaksiyon olabileceğini keşfettiler. Konuşma ve yürüme güçlüğü gibi felç benzeri semptomlara neden olabildiği açıklandı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Durumdan muzdarip bir kadın, dört yıl boyunca konuşma bozukluğu, titreme ve denge sorunları yaşadı ve şöyle konuştu: '2008'de pratisyen hekime ilk gittiğimde menopoz olduğu söylendi. Ama durumum daha kötüye gittiğinde bir nöroloğa yönlendirildim. Sağlığım önümüzdeki birkaç hafta içinde daha da kötüleşti. Etrafta dolaşmak için iki baston kullanmak zorunda kaldım. Aklımı kaybettiğimi sandım kimse bana ne olduğunu anlayamadı.'

KALICI HASAR BIRAKTI

Sonunda bir profesöre yönlendirilen kadına glüteni kesmesi söylendi. Önceden aşırı ekmek ve makarna ile beslenen kadının durumu neredeyse tamamen düzeldi artık bastonları olmadan yürüyebiliyor ancak, hala konuşma güçlüğü çekiyor. Doktorlar bunun kalıcı bir hasar olduğunu söylüyor.

'BEYİNCİK HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR'

Son 20 yılda 600'den fazla glüten ataksi hastasını tedavi eden Profesör Hadjivassiliou, glütensiz beslenmenin vakaların yüzde 80'ine yardımcı olduğunu söylüyor. Hadjivassiliou, 'Gluten ataksisi, beynin hareketten sorumlu kısmı olan beyincik hücrelerini yok eder ve bu uzun bir süre devam ederse semptomlar geri döndürülemez hale gelir. Birisi bize yönlendirildiyse ve beyincik ceviz büyüklüğüne düşürüldüyse, glütensiz bir diyetin yapabileceği çok şey var' diyor.


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