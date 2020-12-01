Aşırı ekmek yedi felç geçirdi! Uzman, ciddi uyarılarda bulundu

Bağışıklık sistemi beynin bazı kısımlarına saldırarak glütene yanıt verdiğinde glüten ataksi denen bir durum ortaya çıkabilir.

AŞIRI TÜKETİLDİĞİNDE FELCE NEDEN OLUYOR

Bilim adamları, bunun aslında tüm bu lezzetli karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerde bulunan glütene oldukça yaygın bir reaksiyon olabileceğini keşfettiler. Konuşma ve yürüme güçlüğü gibi felç benzeri semptomlara neden olabildiği açıklandı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Durumdan muzdarip bir kadın, dört yıl boyunca konuşma bozukluğu, titreme ve denge sorunları yaşadı ve şöyle konuştu: '2008'de pratisyen hekime ilk gittiğimde menopoz olduğu söylendi. Ama durumum daha kötüye gittiğinde bir nöroloğa yönlendirildim. Sağlığım önümüzdeki birkaç hafta içinde daha da kötüleşti. Etrafta dolaşmak için iki baston kullanmak zorunda kaldım. Aklımı kaybettiğimi sandım kimse bana ne olduğunu anlayamadı.'

KALICI HASAR BIRAKTI

Sonunda bir profesöre yönlendirilen kadına glüteni kesmesi söylendi. Önceden aşırı ekmek ve makarna ile beslenen kadının durumu neredeyse tamamen düzeldi artık bastonları olmadan yürüyebiliyor ancak, hala konuşma güçlüğü çekiyor. Doktorlar bunun kalıcı bir hasar olduğunu söylüyor.