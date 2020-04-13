Aşırı kilo kısırlığa sebep olur mu?

Aşırı kilolu insan sayısı hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor. Ülkemizdeki erkeklerin %21 ve kadınların %42’si aşırı kilolu olarak kabul edilmektedir. Aşırı kilo diğer sağlık problemlerinin yanı sıra kısırlık problemine de neden olmaktadır. Aşırı kilolu kadınlarda görülen adet düzensizliği ve yumurtlama problemi hamile kalma şansını önemli ölçüde düşürmekte ve ilerleyen dönemlerde kısırlığa yol açmaktadır. Aşırı kilo gibi aşırı zayıflık da hamilelik şansını düşüren etmenler arasında yer almaktadır. Kadınlarda östrojen hormonunun %66’sı yağ hücrelerinde üretilmektedir. Östrojen seviyelerinin artması ya da azalması hamileliği olumsuz yönde etkilemektedir. Çiftlerin her ikisinin de ideal kiloda olması gebe kalma olasılığını önemli ölçüde arttırmaktadır.
Kadınlarda çok sayıda yağ hücresi östrojen dengesini bozmaktadır. Yüksek östrojen seviyesi ise yumurtlamayı engelleyen etmenlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yüksek vücut kitle indeksi nedeniyle ortaya çıkan metabolik bozukluk yumurtanın gelişmesinde önemli şekilde etki etmektedir. Yumurtlama bozukluğu olan kadınlarda doğal gebelik şansı oldukça düşüktür. Gebe kalmak için ideal vücut kitle indeksi 21 ile 29 arasındadır. Vücut kitle indeksinin daha düşük ya da daha yüksek olması gebe kalma şansını direkt olarak etkilemektedir. Yapılan araştırmalara göre, %5 oranında kilo veren aşırı kilolu kadınların %60’ında adet düzensizliği probleminin ortadan kalktığı ve adetlerin tekrar düzene girdiği gözlemlenmiştir.
Aşırı kilo sadece kadınlarda değil erkeklerde de son derece önemlidir. Aşırı kilolu erkeklerin sperm kaliteleri önemli ölçüde düşmektedir. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de östrojen hormonu yağ dokusunda üretilmektedir. Ancak kadınlara göre bu üretim çok daha azdır. Yağ dokusu fazla olan erkeklerde testosteronun, östrojene oranı daha da artmaktadır. Fazla kilolu olan erkeklerde, ideal kilodaki erkeklere göre daha fazla hormon bozuklukları görülmektedir. Testosteron oranının düşmesi ile doğru orantılı olarak sperm kalitesi de düşmektedir. Erkeklerde ideal kiloya düşmek sperm kalitesinin yeniden artmasını sağlamaktadır. Vücut ağırlığının normalden az olması, bir anda aşırı kilo kaybı sperm sayısını ve sperm hareketliliğini düşürmektedir. Bu yüzden ideal olan, bir anda aşırı kilo vermek değil doktor kontrolünde düzenli beslenerek kilo vermektir.
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