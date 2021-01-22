Aşırı terlemenin nedenlerine dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

Bir insan ortalama 700 cc. civarında sıvı çıkartmak zorundadır. Bu miktarın üzerinde çıkan sıvıya da, kabaca aşırı terleme denmektedir. Metrekare başına saatte 1 ml. ter çıkartmak, aşırı terleme olarak nitelenebilir. Ekstrem durumlarda 40 kata kadar çıkabilir ve ölümcüldür.
Terleme, aslında vücudumuzun dış ortama verdiği bir yanıttır. Eğer terlemezsek vücut yeterince soğuyamaz ve insan hayatını kaybedecek seviyeye gelir. Yani vücudun klimasıdır. Bir bezelye tanesi boyutundaki ter, vücudu çok ciddi şekilde soğutur. Bu ter 600- 750 cc civarındadır. Bunun üzerindeki terler bizleri rahatsız eder.
Bölgesel terleme, vücudun belirli bölgelerinde aşırı miktarda ter çıkmasıdır. İnsanın ellerinde damlama tarzında ter olur. Bu terleme hiçbir şekilde kontrol edilemez. Her türlü çevre şartı altında ortaya çıkabilen bir terdir. Bölgesel terleme, insan ilişkilerinde ciddi sıkıntılara yol açabilir. Elleri terleyen insan, karşısındaki insanla tokalaşmak istemez. Yüzünün kızarması ve terlemesi, yalan söylüyormuş gibi sanılmasının sanrısına yol açar. Organik bir rahatsızlıktır, insan psikolojisini ileri derecede bozar.
Terleme, primer ve sekonder terleme olmak üzere ikiye ayrılır. Primer terleme; hiçbir sebep olmadığı halde ortaya çıkan ve engellenemeyen aşırı terleme halidir. Sekonder terleme; herhangi bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan terlemedir. Bunlar ateş yapan hastalıklar, diş apseleri, tırnak iltihapları gibi vücuttaki ateşi yükselten hastalıklardır. Terleme tedavisi, vücudumuzdaki otonom sinir sistemine bağlı sempatik terleme olarak adlandırılan hiçbir sebep yokken ortaya çıkan terleme hastalığında amaçlanmaktadır.
Aşırı terleme, çok ciddi şekilde insan psikolojisini bozan bir hastalıktır. Amerika'da yapılan araştırmada yüzde 50 civarında kompleks geliştirdiğini, yüzde 20 - 30 civarında sosyal ilişkileri ciddi anlamda bozduğunu ve insanların eve kapanmasına neden olduğu tespit edilmiştir.
Asla psikolojik bir hastalık değildir, insan psikolojisini bozan bir hastalıktır. Sosyal ilişkileri ve mesleki becerileri bozabilir. Eliyle çalışan insanların elinin aşırı terlemesi, işini tamamlayamamasına yol açabilir. Bu aşamaya gelinen bir durumda bizler de duruma müdahale etmekteyiz.
Aşırı terleme, vücuttaki her türlü enfeksiyon hastalığının belirtisi olabilir. Sıtmadan tüberküloza, zatürreden, diş apsesine kadar hastalıkların belirtisi olabilir. Ayrıca; kanserin, lenfomanın, diyabetin, kalp krizinin, hipertiroidin, böbrek üstü bezleriyle ilgili problemlerin, kalp ve akciğer yetmezliğinin, solunum sıkıntılarının yani kısaca her türlü oksijenin akışını engelleyen hastalıkların belirtileri olabilir.
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