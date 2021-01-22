Aşırı terlemenin nedenlerine dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

Bir insan ortalama 700 cc. civarında sıvı çıkartmak zorundadır. Bu miktarın üzerinde çıkan sıvıya da, kabaca aşırı terleme denmektedir. Metrekare başına saatte 1 ml. ter çıkartmak, aşırı terleme olarak nitelenebilir. Ekstrem durumlarda 40 kata kadar çıkabilir ve ölümcüldür.

TERLEME NASIL OLUŞUR?

Terleme, aslında vücudumuzun dış ortama verdiği bir yanıttır. Eğer terlemezsek vücut yeterince soğuyamaz ve insan hayatını kaybedecek seviyeye gelir. Yani vücudun klimasıdır. Bir bezelye tanesi boyutundaki ter, vücudu çok ciddi şekilde soğutur. Bu ter 600- 750 cc civarındadır. Bunun üzerindeki terler bizleri rahatsız eder.

BÖLGESEL TERLEME NEDİR?

Bölgesel terleme, vücudun belirli bölgelerinde aşırı miktarda ter çıkmasıdır. İnsanın ellerinde damlama tarzında ter olur. Bu terleme hiçbir şekilde kontrol edilemez. Her türlü çevre şartı altında ortaya çıkabilen bir terdir. Bölgesel terleme, insan ilişkilerinde ciddi sıkıntılara yol açabilir. Elleri terleyen insan, karşısındaki insanla tokalaşmak istemez. Yüzünün kızarması ve terlemesi, yalan söylüyormuş gibi sanılmasının sanrısına yol açar. Organik bir rahatsızlıktır, insan psikolojisini ileri derecede bozar.