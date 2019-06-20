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Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı, görenleri büyülüyor.Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı köyün sembolü haline geldi.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı, görenleri büyülüyor.
Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaklaşık 3 asırlık olduğu söylenen dut ağacı köyün sembolü haline geldi. Köye gelenlerin hayranlıkla baktığı dut ağacının, yıldırım düşmesi sonucu üçe ayrıldığını belirten köy sakinleri, ağacın dedelerinin dedelerinden kaldığını kaydetti.
Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Ali Güneş, dut ağacının köye gelen satıcıların konakladığı yer olduğunu söyledi. Güneş, "Hayvanlarımız bu ağacın gölgesinde duruyorlardı, onlara ağacın gölgesinde su veriyorduk. Dışarıdan köye gelen misafirlerin gölgesinde ilk beklediği yerdir. Bu ağaç çok eskidir, Köye gelenler merak edip kaç yaşında olduğunu soruyorlar. Biz de 350 dediğimiz zaman şaşırıyorlar. Ben 75 yaşındayım, babam rahmetli 85 yaşında vefat etti, babam da bu ağacın daha önce var olduğunu ve hatırlamadığını söylüyordu bize" dedi.

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor

Asırlık ağaç görenleri büyülüyor
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